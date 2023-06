CAMEROUN :: aYo Recharge+, l’assurance contre les imprévus de la vie :: CAMEROON

Vous êtes exposés à différents risques qui peuvent affecter votre vie personnelle et professionnelle au quotidien. Que vous soyez une bayam sellam, un vendeur ambulant, un moto taximan, une ménagère ou exerçant dans tout autre secteur d’activité, il est essentiel d'avoir une assurance pour vous protéger contre ces risques.

C'est à ce moment que l'assurance digitale aYo Recharge+ vous vient en aide. Elle vous offre une compensation financière en cas d'accident ou d'imprévu, et cela à un coût très abordable à partir de 100 francs CFA.

Voyons ensemble comment cette assurance peut vous être utile au quotidien.

Protection contre les accidents

Un accident à votre travail, lors de vos déplacements ou même à la maison est vite arrivé. Avec aYo Recharge+, vous bénéficiez d'une couverture en cas d'hospitalisation due à un accident. Cette compensation vous aide surtout lorsque vous vous retrouvez incapable de travailler pendant plusieurs jours à cause d'un accident

Protection en cas de maladie

En cas de maladie et sans assurance, les dépenses bien souvent deviennent très importantes et étranglantes. Avec aYo Recharge+, votre couverture en cas d'hospitalisation due à une maladie vous aide à alléger vos dépenses à cause de la maladie. Avec aYo Recharge+, vous pouvez bénéficier d'une couverture en cas de maladie, de consultation médicale ou d'hospitalisation.

Protection en cas de décès

Avec aYo Recharge+, vous pouvez également alléger votre famille en cas de décès. En souscrivant à une assurance vie MyLife, En cas de décès, votre couverture cumulée sera versée à votre bénéficiaire.

Flexibilité des primes

Vos revenus peuvent être irréguliers. C'est pourquoi aYo Recharge+ offre une grande flexibilité dans le choix de la prime. Votre prime, et la fréquence des paiements dépendent de vos revenus et vos besoins de vos revenus et de vos besoins.

Processus de souscription simple et rapide

Le processus de souscription à aYo Recharge+ est simple et rapide. Vous pouvez souscrire en ligne en quelques minutes seulement via l’application www.ayo.co.cm . Il vous suffit de choisir la couverture qui vous convient et de saisir vos informations personnelles. Les primes sont accessibles à partir de 100 francs CFA.

Couverture à tout moment Avec aYo Recharge+

Vous pouvez bénéficier d'une couverture à tout moment, où que vous soyez. Que vous soyez en déplacement, en train de travailler ou chez vous, vous êtes couvert en cas d'accident, de maladie ou de décès.