CAMEROUN :: Assassinat du journaliste Martinez Zogo : 03 directeurs de publication convoqués par le juge :: CAMEROON

Il s'agit de Dieudonné Mveng Balla, directeur de publication ( DP) du quotidien Info Matin, du bihebdomadaire La Météo, et promoteur d'Info Tv ; Xavier Messe à Tiati, DP de l'hebdomadaire Le Calame, et Jacques Blaise Mvié DP de l'hebdomadaire La Nouvelle. Des convocations leur ont été notifiées depuis une semaine.

Les trois patrons de presse sont attendus le mercredi 14 juin 2023, chez le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, relativement au kidnapping, puis à l'assassinat cruel du journaliste Martinez Zogo, chef de la radio Amplitude FM, une radio urbaine de Yaoundé.

Le mardi 17 janvier 2023, dans la soirée, Martinez ZOGO est enlevé par un commando de la Direction générale de la recherche extérieure ( DGRE), service de renseignements et de contre-espionnage de l'État du Cameroun. Il sera cruellement torture, mutilé, et exécuté dans des conditions effroyables. Le dimanche 22 janvier, son corps est retrouvé à Ebogo, un village situé dans l'arrondissement de Soa, département de la Mefou - et - Afamba, dans le Centre du pays.

Et depuis lors, plusieurs interpellations ayant conduit à des mandats de détention préventive. Comme figures majeures des personnes en détention, le commissaire divisionnaire Maxi EKO EKO, directeur général de la DGRE, le lieutenant-colonel Justin DANWE, chef des Opérations de la DGRE, chef du commando de la mort, et Jean Pierre Amougou Belinga, homme d'affaires , PDG du groupe L'Anecdote.

L'on attendra donc mercredi pour savoir en quoi les trois directeurs de publication,les plus capés du pays, intéressent le juge d'instruction du tribunal militaire Yaoundé, relativement à l'assassinat de Martinez ZOGO.