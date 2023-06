Textes : Deutéronome 8,1-16 ; 1 Corinthiens 10.16-17 ; Jean 6.51-58

Thème : La sainte-Cène

J’ai passé 17 ans à l’étranger avant de me marier. Pendant toute cette période-là, quand je téléphonais à mes parents au Cameroun, mon père de temps en temps, et ma mère presque chaque fois, posaient cette question invariable : « Est-ce que tu manges bien au moins ? Et je leur répondais ; « Je ne sais pas si je mange bien. Je mange en tout cas, trois fois par jour ? »

Pendant la période de la Covid 19, le gouvernement nous avait interdit de célébrer les cultes en présentiel pendant une certaine période, et nous avons dû renoncer à nous rassembler autour de la table de la Sainte-Cène. Comme l’a écrit Willy Rordorf dans l’un de ses ouvrages, « La célébration dominicale de la Sainte Cène dans l’Église ancienne », ce repas du Seigneur fait partie des rites indispensables des chrétiens dès le début de l’histoire de l’Église. De dimanche en dimanche, nos ancêtres dans la foi n’ont cessé de se rassembler pour lire le témoignage des apôtres dans les évangiles, faire une collecte en solidarité avec les frères et sœurs dans le besoin, et célébrer la Sainte-Cène. Ce partage de repas en mémoire de la mort et de la résurrection du Christ faisait du dimanche un vrai dimanche, c’est-à-dire « dies Dominicus », le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c’est le jour où le repas du Seigneur est célébré.

Peut-être direz-vous que ce n’est pas toujours le cas depuis la Réformation du 16e siècle. C’est vrai. Malheureusement le contexte polémique de l’époque avait même fait plier Calvin, une des figures principales de la réforme, qui avait personnellement souhaité célébrer la Sainte-Cène chaque dimanche. « Partout où nous voyons », disait-il, « la Parole de Dieu être purement prêchée et écoutée, les sacrements purement administrés selon l’institution de Christ, là il ne faut douter nullement qu’il n’y ait Église ». L’écoute commune de la Parole de Dieu et le partage du pain font l’Église.

Nous voulons témoigner de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en paroles et en actes. Notre témoignage en paroles commence par lire ensemble les Écritures – comme il y a un instant – et écouter ensemble comment elles résonnent comme Parole de Vie aujourd’hui dans notre vie – comme vous le faites maintenant avec votre vécu et vos projets, en ricochet à notre pauvre contribution. Quant au témoignage de l’Évangile en actes, cela commence par le partage du pain et du vin, cet acte fondamental par lequel nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous a donné, qu’il nous donne de partager, et qu’il nous promet de donner.

Je voudrais attirer votre attention sur cette expression de l’évangile de Jean. Dans ce passage, Jésus parle de sa chair et de son sang comme vraie nourriture et vraie boisson pour la vie éternelle, c’est-à-dire la vie en Dieu, la vie en plénitude. Nous sommes habituées à entendre plutôt le « corps » et le « sang » du Christ concernant ce repas qui nous met devant la présence du Seigneur. Dans la langue que Jésus a parlé à son époque, la chair et le sang veulent dire la personne tout entière.

A travers le pain et le vin que nous partageons, nous sommes invités à voir le don que Dieu ne cesse de faire dès le commencement jusqu’à la fin des temps. C’est le don de Dieu lui-même tout entier. Nous nous réjouissons dès aujourd’hui de la promesse de ce jour où « Dieu sera tout en tous » (1Co 15,18).

Alors, qu’en est-il pour nous ? De quel côté sommes-nous ? Sommes-nous prêts à vivre cette joie, cette promesse incroyable avec toute notre existence entière ?

Comme on dit, on devient pianiste en jouant du piano ; tout comme c’est en forgeant que l’on devient forgeron, c’est en marchant que l’on apprend à marcher, c’est en participant à la Sainte-Cène que l’on apprendra à la vivre, comme le dit Félix Moser dans (la perspective mystagogique de la Cène qu’il défend dans sa conférence à Bâle du 11 mai 2019 : « La théologie eucharistique de Jean-Jacques von Allmen et l’histoire de ses effets en Suisse romande ». Ce dimanche, ce jour du Seigneur, nous nous sommes rassemblés pour cela.

Bien-aimés dans le seigneur,

Il y a plusieurs mois de cela, l'un d'entre vous qui se reconnaîtra peut-être dans mes mots, me raconta que récemment, au cours d'une réception de mariage, il vit quelqu'un s'approcher de lui et cette personne lui dit à peu près ceci : « nous nous connaissons par le culte à tel endroit, mais jusqu'à présent nous n'avons qu'échangé la paix du Christ au moment des salutations. Puisqu’aujourd’hui nous avons un peu plus de temps, je viens vers vous pour prendre ce temps afin de vous rencontrer ».

Je trouve personnellement cette démarche tout à fait sacramentelle. Elle s'inscrit dans le prolongement de cette prière dominicale partagée ensemble. En effet, de dimanche en dimanche, en fonction de notre pratique, nous nous retrouvons en ce lieu pour entendre la Parole de Dieu, célébrer la Cène et prier ensemble. Nous ne nous connaissons pas tous c'est vrai mais nous nous reconnaissons. D'ailleurs, très souvent, nous sommes assis à la même place, ce qui me permet soit dit en passant de prendre les présences. Se reconnaître sans pour autant se connaître, telle est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Toutefois, vivons-nous cela comme un simple constat ou plutôt comme le début d'une démarche ?

Je m'explique : est-ce que je viens dans cette église, dans ce Temple uniquement pour rencontrer Dieu dans l'intime de mon cœur me souciant peu de savoir qui sont les autres membres de cette assemblée ou bien est-ce que je me réjouis de me trouver avec d'autres pour partager ce qui est au fil des années devenu un des fondements de mon être et de ma vie, c'est-à-dire ma foi ? Comment le savoir ?

Assez simplement, je crois. Si Dieu est important dans nos existences, lorsque nous reconnaissons certains avec qui nous avons prié le dimanche, les ignorions-nous si nous les croisons en rue, au marché ou encore ailleurs, ou bien suis-je assez à l'aise avec ma foi et confiant en cette autre personne qui partage également quelque chose de si existentiel que, par un petit geste de la tête, un sourire, un simple bonjour, je lui fais savoir que je l'ai reconnue. Suis-je assez franc pour m'arrêter quelques instants et partager peut-être quelques mots ? Ces questions, je me permets de vous les livrer.

Pourtant, je crois que « se reconnaître sans se connaître » ne peut être que la première étape dans une démarche de foi. Nous ne sommes pas un troupeau de gens qui se rassemblent en un lieu précis. Non, le sacrement de la Sainte Cène que nous célébrons et partageons, fait de nous une communauté de croyantes et croyants qui communient ensemble au même mystère. Nous vivons et partageons ici quelque chose de divin. Cette communion est alors sacrement de la rencontre du Christ. Par le simple fait de ce geste, nous devenons également sacrement les uns pour les autres puisque en mangeant son corps et en buvant son sang, Dieu demeure en nous et nous en Lui, souligne l'évangile de ce jour. Nous ne pouvons donc pas nous contenter de nous reconnaître sans nous connaître. Dieu semble attendre plus de nous.

Notre eucharistie n'est pas un self-service où je viens chercher juste pour moi ce dont j'ai envie. Elle est un véritable repas où se partage le corps et le sang du Christ, un véritable repas qui nous transforme et fait de chacune et chacun de nous des frères et sœurs dans la foi.

Communier ensemble à ce mystère est une invitation permanente à partir à la rencontre de l'autre, celle ou celui en qui Dieu inhabite également car ma relation à tout être humain renforce ma relation à Dieu. L'un et l'autre sont inséparables. « Se reconnaître sans se connaître » ne peut alors être que la première étape de toute démarche de foi car dans l'eucharistie ou la Cène, nous puisons la force pour accepter que notre présence en ce lieu signifie plutôt « se reconnaître pour mieux se connaître ». Puissions-nous ne jamais l'oublier chaque fois que nous communions ensemble. Amen.