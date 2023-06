CAMEROUN :: Congrès de Bambi-Batcham du 5 au 12 août 2023: Les choses se précisent :: CAMEROON

Le président du SCADESEBAM informe la communauté sportive nationale et internationale, que le lion indomptable, champion olympique (2000) , champion d'Afrique (2002), Idriss Carlos Kameni a marqué son accord de parrainage pour le congrès de Bambi-Batcham, édition 2023 .

A l'occasion de cet événement qui aura lieu du 5 au 12 Août prochain à Bambi-Batcham, dans l' arrondissement de Batcham , département des Bamboutos ), la légende camerounaise du football, parrain officiel du Congrès de Bambi-Batcham offrira des prix spéciaux au meilleur buteur et meilleur gardien des buts du championnat senior de cette édition.

Les ressortissants de Bambi-Batcham à travers le Cameroun et dans la Diaspora sont invités à prendre activement part à cette semaine culturelle et sportive à l'esplanade de la chefferie. Cet événement placé sous le patronage de sa majesté Kenne Roger chef traditionnel des Bambi, vise le rassemblement de nos fils et le développement de notre secteur.

Les différents chefs de famille Bambi-Batcham à travers le Cameroun et le monde sont priés de prendre attache avec le comité d'organisation pour les modalités d'inscription aux activités sportives et culturelles prévues dans le programme.

Par ailleurs les ressortissants Bambi-Batcham sont invités à prendre part massivement au congrès en vue de contribuer au développement de notre secteur.

Fait à Batcham le 5 Mai 2023

Le Président du SCADESEBAM, Robert Ngoufo

Idriss Carlos Kameni, champion d'Afrique (2002) confirme son parainage de l'évènement

"C'est avec plaisir que j'ai accepté de parrainer la semaine culturelle et sportive de Bambi dans l'Arrondissement de Batcham, Département des Bamboutos. Je remercie les élites de cette localité de m'offrir cette opportunité de contribuer au rayonnement et au développement de celle-ci dans la région de l’Ouest.

J'ai hâte de remettre les prix spéciaux au meilleur buteur et meilleur gardien de but du Championnat de football senior de ce Congrès, qui aura lieu du 05 Août au 12 août 2023.

J'invite tous les ressortissants de Bambi-Batcham ainsi que les amoureux du sport et de la culture à faire partie de ce grand événement placé sous le patronage de sa Majesté Kenne Roger, chef traditionnel des Bambi.

Ensemble pour le développement de notre cher et beau pays."