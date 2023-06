Mexique Vs Cameroun: Quel onze entrant pour les lions? :: CAMEROON

Ce samedi, veille de match entre les Lions Indomptables et el tricolor, le point culminant a été la séance d'entrainement en milieu de soirée des hommes de Rigobert Song dans la cuvette du Snapdragon stadium de San Diego, un écrin de 35 000 places assises qui va abriter le duel de ce samedi à partir de 19h en heure locale, 8h de plus au Cameroun. Après les 15 premières minutes ouvertes aux médias,le reste de la séance s'est déroulé à huis clos, question de rôder une dernière fois les automatismes avant le match.

Quelques instants plus tôt,le manager sélectionneur des Lions Indomptables s'est présenté en conférence de presse d'avant match d'au cours de laquelle il n'a eu de cesse de reconnaître les qualités de son adversaire, tout en prônant la continuité du projet de construction d'une équipe solide et conquérante du Cameroun qui, pour cette troisième opposition contre le Mexique, arborera un maillot rouge, un short vert et des bas de couleur jaune.

Mexique Vs Cameroun

11/06/2023 - 03H00

Stade Snapdragon de San Diego

Onze entrant probable dans un système de 1-4-3-3 :

Gardien : Epassy Mbahbi Marcelin ou Ondoua Fabrice

Défenseurs : Faï Collins, Nicolas Nkoulou, Oumar Gonzalez et Baïzo Olivier

Milieux : Kundé Mallong, Tcham Olivier et Kemen Olivier

Attaquants : Toko Ekambi, Moumi Ngamaleu et Mbeumo Bryan