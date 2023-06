L’Afrique unie à la conquête d’Hollywood, le rêve de Mason et Salah :: AFRICA

« Chez Mason Ewing Corp, ce n’est pas Disney où soi-disant tout est beau, blanc et propre. La perfection n’existe pas. Et pour la M.E.C, l’Afrique, c’est l’avenir et c’est l’union qui fait la force. »

L’on croirait écouter Kwame Nkrumah ou Julius Nyerere, des fédéralistes du l’Unité de l’Afrique qui, le long de leurs vies, se sont battus pour unifier le continent du Cap en Afrique du Sud au Caire en Égypte.

L’Afrique ne saurait devenir forte sans toutes ses composantes. Mason Ewing, à travers la société de production Ewing Power Production, est allé chercher au Maghreb Salah Kraimia, qu’il entend hisser au sommet de l’art hollywoodien. S’il existe un milieu en France qui symbolise la diversité, c’est bel et bien le milieu artistique avec l’émergence des comédiens de tous horizons.

La forte représentativité de l’Afrique par les comédiens du Maghreb témoigne de l’impact du Djamel Comedy Club ou du Marrakech du rire qui ont fait exploser une pléthore de talents immigrés de deuxième génération pour la plupart. Melha Bedia, Ahmed Sparrow, Malik Bentalha, le Comte de Bouderbala, Lamine Lezghad appelé Naïm, Wary Nichen, Réda Seddiki, etc., ces comédiens ont le vent en poupe en France.

Pourquoi très peu parviennent à traverser le cadre de la France pour infiltrer le saint des saints du cinéma mondial, Hollywood ? Pourquoi très peu parviennent à suivre les traces de Sofia Boutella, Tahar Rahim, Samy Naceri, Ben Youcef qui, depuis Hollywood, font la fierté du continent ? Ces questions ont sans doute taraudé l’esprit de Salah Kraimia, ce jeune comédien de 21 ans qui, en attendant de célébrer ses 22 ans cette année, voit grand, très grand, il rêve d’Hollywood. Beau comédien, ce natif des banlieues parisiennes, de ses origines africaines, a travaillé pour quelques jeunes réalisateurs sur certains de ses projets passés sur France 2, OVS, etc.

Loin des Djamel Comedy Club et Marrakech du rire, c’est depuis son entrée dans la société de production Ewing Power Production, filiale de la M.E.C, que Salah voit ses rêves se réaliser progressivement. Ambassadeur d’Ewing Power Production, Salah jouera aux côtés de la belle comédienne américaine Kristen Corona, une autre ambassadrice.

« Notre objectif est que Salah devienne une des nouvelles pépites mondiales et qu’avec son physique, avec les années, il devienne le nouveau Brad Pitt. Oui, je suis culotté, je n’ai pas peur de le dire ! Pour cela, il sera coaché par les plus grands coachs au monde comme Vernice Klier… » précise Mason Ewing, PDG de Mason Ewing Corp.

Salah travaille dur, très dur, de l’Acting aux cours de langues en anglais, il souhaite tout capitaliser en sa faveur. C’est aux côtés de la grande coach Vernice Klier, qui a déjà été oscarisée, qu’il travaillera la langue. Il travaillera aussi aux côtés de l’ambassadrice d’EPP, la belle Kristen Corona, jolie métisse américaine comédienne, mannequin et reine de beauté. Son rêve, et celui de son mentor Mason Ewing : vendre le potentiel de tout un continent à travers le monde.

La multinationale Mason Ewing Corp entend se développer en Afrique, notamment au Cameroun, en Afrique du Sud et au Maroc. « Nous allons bientôt ouvrir une filiale au Maroc, vers Tanger ou alors une autre ville, on réfléchit encore. Un de mes amis d’enfance, Farid Djouada, va entrer dans la société et on va développer la filiale dans les pays du Maghreb. Farid est marocain » rassure Mason Ewing.Le père de Salah est tunisien et sa mère est marocaine, il est deuxième de sa fratrie avec deux sœurs et un frère. Passionné de football qu’il pratique régulièrement, c’est désormais un poulain de l’écurie Mason Ewing Corp qui se prépare à rejoindre le siège de la société aux États-Unis, où toutes les filiales se développent.

Pressenti pour jouer dans Coup de foudre à Kribi, l’équipe du tournage pense qu’avec ses beaux yeux vert émeraude, Salah pourrait faire chavirer le cœur de ces belles Camerounaises. Un des plus beaux rêves de Salah, en dehors de réussir dans le monde artistique, c’est de rendre fière sa mère qui est tout pour lui.