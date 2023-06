CAMEROUN :: Un délégué départemental suspecté de viol :: CAMEROON

Il aurait commis des sévices sexuels sur une enfant.

Abbo Yero, délégué départemental de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Vina séjourne dans les locaux de la brigade de recherches de Ngaoundéré, depuis l’après-midi du 7 juin dernier pour soupçon de viol. «Je suis au courant de cette affaire. Mais pour le moment, il y a une enquête qui est ouverte. Je ne peux donner aucune déclaration tant que l’enquête est en cours. C’est quand elle sera close que je pourrai m’exprimer de vive voix avec vous», nous a-t-il dit au téléphone dans la journée du 8 juin dernier.

A s’en tenir au carnet médical présenté par la petite fille en classe de Cours Elémentaire 1 (CE1), âgée de 10 ans, habitant le quartier Bali à Ngaoundéré, il y est mentionné : «suspicion de sévices sexuels, nombreuses blessures autour de l’hymen, plaies à l’entrée du vagin, hymen intact et signe de traumatisme faisant suspecter un viol». Dans le certificat médical, le médecin mentionne que les parents de la petite fille «déclarent qu’elle a subi des sévices sexuels».

La famille de la petite fille qui se veut formelle, a déposé une plainte auprès du procureur de la République du parquet de Ngaoundéré. L’oncle de la petite, Ousmanou Abbo, fait savoir que les faits remontent à la soirée du dimanche, 04 juin 2023. La petite fille, qui vit avec sa grand-mère, est envoyée par cette dernière pour aller acheter du sucre vers 19 H. Sur son chemin, elle rencontre Abbo Yero qui est un ami bien connu de son défunt père. «Il a appelé l’enfant et l’a amenée dans une maison abandonnée. C’est là-bas qu’il est allé détruire l’enfant entre 19 h et 20h. Sa grand-mère ne l’a pas constaté et l’enfant avait peur.

C’est le matin du lundi 05 juin qu’on constate que l’enfant est en train de boiter. Sa grand-mère lui a demandé ce qui ne va pas, elle lui a dit que c’est son bas-ventre qui lui fait mal. C’est en journée que la petite appelle sa mère et lui dit qu’elle veut lui confier quelque chose mais a peur d’être bastonnée. Sa mère l’a rassurée et elle lui a dit ce que Abbo Yero lui a fait la veille. Elle connait bien Abbo Yero qui a organisé le mariage de sa mère et était l’ami de son défunt père».

Et de poursuivre : «J’ai pris l’enfant et je l’ai amené à l’hôpital. Le 07 juin, Abbo Yero était chez nous de 9 heures jusqu’à 14 heures quand on est venu le prendre. Il voulait négocier jusqu’à il a déposé la somme d’un million Fcfa, il était avec son grand frère. Je lui ai dit que je ne prends pas cet argent parce que ce n’est pas la première fois qu’il pose un tel acte».

En tout cas, la famille de la petite ne compte pas lâcher du lest. Elle a en souci le fait que, eu égard à la recrudescence des actes de viol dans la ville de Ngaoundéré, il est important que la répression intervienne dans un contexte où la plupart des cas sont étouffées par des familles, à grand renfort de bakchichs. Les fins limiers de la gendarmerie en service à la brigade de recherches de Ngaoundéré, sont à pied d’oeuvre pour faire éclore la vérité sur cette affaire qui défraie la chronique à Ngaoundéré depuis le début de la semaine. Affaire à suivre…