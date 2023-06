ÉTATS-UNIS :: PRIX HONORIFIQUE DE L'EMMI EMPIRE INC SUR LE LEADERSHIP ET LES AFFAIRES. :: UNITED STATES

Le monde regorge d'individus remarquables qui franchissent les barrières et inspirent les autres par leurs réalisations.

L'une d'entre elles est le Dr Erise Mary, qui a récemment reçu le premier prix honorifique sur le leadership et les affaires aux États-Unis d'Amérique. Cet événement historique s'est déroulé à la gare de l'Union à Saint Louis, dans le Missouri. Au cours de la première cérémonie annuelle organisée par Emmi Empire Inc, qui est un centre mondial de mise en réseau et de collaboration dans le domaine des affaires et du leadership, des personnes exceptionnelles ont été récompensées et des prix ont été décernés.

L'événement a permis de récompenser des personnes exceptionnelles et a fourni une plateforme pour le réseautage et la mise en relation d'affaires.



Le premier prix honorifique sur le leadership et les affaires a été un rassemblement exceptionnel qui a réuni des dignitaires de différents pays. Le cadre grandiose de la gare de l'Union était parfait pour cette occasion mémorable. Parmi les participants figuraient des personnalités de renom telles que le maire de Berkeley City, Babatunde Deinbo, et le maire de Bellefontaine, Dinah Tatman.

H. E LAILA RAHHAL Dubai Gov supha XAYPRUSITH-MAYS

L'ambassadeur Sandeep et d'autres chefs d'entreprise - l'événement visait à célébrer le leadership exceptionnel et l'esprit d'entreprise tout en favorisant les liens entre les politiciens, les chefs d'entreprise et d'autres professionnels.

Emmi Empire est une organisation à but non lucratif visant à aider les femmes, en particulier les jeunes mères célibataires, à réussir. Cette plateforme rassemble des personnes d'horizons divers et favorise la collaboration. Emmi Empire Inc croit au pouvoir de la communauté et vise à fournir une plateforme de soutien pour les femmes afin qu'elles puissent s'épanouir et atteindre leurs objectifs en les dotant des compétences et du soutien nécessaires pour réussir dans leur vie personnelle et professionnelle grâce au mentorat et aux opportunités de formation.

