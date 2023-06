CAMEROUN :: Etat des véhicules : un tour de vis s’impose :: CAMEROON

La limitation de l’âge d’entrée des voitures au Cameroun et une amélioration du contrôle technique sont régulièrement évoquées.

Parmi les principaux facteurs d’accident de la route au Cameroun, figure l’état des véhicules qui laisse à désirer. Dans le secteur du transport par exemple, ces voitures sont généralement de seconde main et reconfigurées pour contenir plus de passagers. De même, l’âge des véhicules à l’entrée dans le pays est un problème. La plupart arrivent après une première mise en circulation datant d’au moins 15 à 20 ans. Sur les axes routiers, de véritables épaves surannées sont en circulation. Les ceintures de sécurité sont inexistantes. Au moindre dérapage, bonjour les dégâts !

Curieusement, ces véhicules visiblement défectueux disposent de dossiers à jour, avec des procès-verbaux de visite technique en règle. Quand ce n’est pas le cas, les propriétaires bénéficient soit du laxisme, soit de la complicité coupable des agents de sécurité routière pour circuler sans être inquiété. Pourtant, des innovations portant entre autres sur la digitalisation du système de délivrance et des mesures coercitives avaient été annoncées par le ministre des Transports. Quand on sait que l’état des véhicules est en cause dans au moins 30% des accidents de la route, des mesures plus énergiques sont plus que jamais nécessaires. A commencer par la limitation de l’âge des véhicules en circulation, comme sous d’autres cieux.

Dans certains pays voisins par exemple, l’âge limite des véhicules entrant dans le pays est fixé entre 5 et 6 ans selon la catégorie. Disposer d’une flotte nationale de véhicules récents présente de nombreux avantages pour la sécurité routière. En effet, de plus en plus de véhicules sont équipés de dispositifs de sécurité visant à limiter le nombre d'accidents de la route ainsi que leur gravité. « Plus les voitures sont récentes, plus les dispositifs sont nombreux et performants. Ils accompagnent ainsi l’automobiliste dans sa conduite et sécurisent son trajet », explique un expert.