Pourquoi les Camerounais font des enfants ? :: CAMEROON

J’ai rencontré un jeune gars l’autre jour qui avait déjà huit enfants, et il me disait que l’un d’eux deviendra probablement un milliardaire dans le futur. Et c’est là que j’ai compris que la plupart des Camerounais font des enfants pour de mauvaises raisons !

Les Camerounais préparent leur retraite

J’ai compris un truc hein, les Camerounais font des enfants pour préparer leur propre retraite.

Parce que quand j’ai causé avec le jeune type qui avait déjà huit enfants, il m’a rappelé que « Mon frère ! Si l’un d’eux peut devenir riche un jour comme Samuel Eto’o, nessa c’est lui qui pourra me relever dans ma vieillesse ? »

Les Camerounais accouchent des enfants pour assurer leurs vieux jours. On peut même dire qu’ils anticipent. Car c’est certain qu’ils affectionnent ces enfants puisqu’il s’agit avant tout d’un instinct parental animalier, mais la priorité est d’abord mise sur le côté « sécurité sociale ». Leurs enfants deviennent ainsi une main d’œuvre totalement gratuite, une garantie d’assistance individuelle lorsqu’on ne pourra plus bien se mouvoir d’ici une quarantaine d’années, ou encore les futurs acheteurs de nos médicaments et de notre nourriture. Il y a même des gens ici qui font des enfants pour être sûrs et certains que hein, il y aura au moins quelqu’un qui sera totalement disponible pour s’occuper intégralement de leur enterrement…

Les Camerounaises revivent leur jeunesse

Pour les femmes camerounaises, c’est parfois une sorte de renaissance ! Parce que je vois des jeunes filles ici —et même des mères, quelquefois— qui se projettent à travers leur progéniture, et qui veulent lui faire accomplir ce qu’elles-mêmes n’ont pas pu réaliser lorsqu’elles avaient le même âge.

On voit de jeunes mamans qui habillent leurs petites fillettes comme des prostituées, et qui osent paradoxalement s’en enorgueillir. On voit de vieilles mémés qui revivent leur jeunesse de wolowoss à travers leurs petites-filles, et qui leur demandent de ramener de l’argent à la maison sans même se préoccuper de leurs sources de revenus.

Pourquoi les Camerounaises font des enfants ? Eh bien c’est pour se sentir vivre, tout simplement ! Pour exister, pour se comparer aux adolescentes de son âge qui viennent d’avoir leur premier enfant également, bref, pour s’inventer une place et une utilité au sein de notre société. L’accouchement est devenu un moyen de justifier son passage sur cette Terre, une excuse imparable contre le chômage, ou encore une occupation permanente qui permet de s’éloigner de l’ennui, du stress et de la solitude sentimentale…

Les parents camerounais jouent au tiercé

Et comme le bonhomme m’expliquait l’autre jour, il espère très sérieusement que l’un de ses huit enfants deviendra un futur milliardaire ! Il m’a d’ailleurs révélé que c’était extrêmement difficile de les élever (son salaire n’atteint même pas le SMIG), mais que l’espoir de les voir émerger un jour lui donnait la force de continuer à se considérer comme leur seul père.

Les parents camerounais sont surtout des calculateurs ! Au-delà de l’éducation scolaire qu’ils offrent aux enfants, ils rêvent d’abord de les voir réussir dans la vie. Financièrement principalement. Ils veulent les voir devenir médecins, politiciens, footballeurs professionnels, banquiers, etc. Ils se disent qu’avec un enfant qui vit au Canada, on n’aura plus forcément certains petits problèmes alimentaires. Ils accouchent de plus en plus parce que certains de ces enfants seront des cancres, bien sûr, bien évidemment, mais il y en aura forcément au moins un ou qui va sortir la tête de l’eau. Et c’est cet « héritier » qui va les protéger dans la vieillesse parce qu’il n’existe pas de sécurité sociale ici au Cameroun…

Les Camerounais font des enfants par accident

Pour vous dire la vérité hein, tous nos enfants sont des accidents ! Enfin, presque. Parce que certains ont quand même été réellement voulus et désirés, mais en réalité combien sont-ils ?

Les enfants camerounais sont des accidents d’autant plus que les papas camerounais sont des soûlards. Les enfants camerounais sont des imprévus d’autant plus que les mamans camerounaises ne contrôlent pas leur cycle menstruel. Les enfants camerounais n’étaient pas les bienvenus à la base, sinon expliquez-moi pourquoi toutes les femmes camerounaises ont déjà essayé d’avorter au moins une ou deux fois ?

On vit dans une société où les jeunes élèves tombent enceintes neuf mois seulement après les kermesses scolaires, et cela ne préoccupe presque personne ! Les enfants abandonnés sont nombreux là-bas dans les familles villageoises, et les mamans pernicieuses imputent certaines grossesses à leurs courtisans qui sont les plus fortunés. Le planning familial n’existe presque plus. L’utilisation du préservatif contre les grossesses non désirées est une chimère. L’encadrement adéquat d’un nouveau-né ainsi que la préparation budgétaire pour son avenir, ne font aucunement partie de notre vocabulaire. Parce que les gens disent que « l’enfant est une bénédiction », et d’ailleurs « Si Dieu nourrit déjà les oiseaux du ciel, à plus forte raison l’une de ses créatures ? »

Pourquoi est-ce que les Camerounais font des enfants ?

Donc j’avais rencontré un jeune vigile de trente-trois ans qui avait déjà huit enfants, et il prophétisait que l’un d’eux deviendra indiscutablement un futur milliardaire. Et c’est là que j’ai compris que hein, la plupart des Camerounais font des enfants pour de mauvaises raisons ici dehors…

Pourquoi les Camerounais font des enfants ? Parce que ça fait partie de la commodité sociale, ça permet à n’importe quel quidam de pouvoir se comparer à une personne financièrement aisée, sans nécessairement avoir besoin de réussir dans sa propre vie.

Pourquoi les Camerounais font des enfants ? Parce que ça ne coûte pas grand-chose (c’est gratuit, en réalité), ça attire la sympathie de la belle-famille et de quelques amis bien placés, et aussi ça procure l’illusion et le sentiment de la responsabilité.

Mais pourquoi est-ce que les Camerounaises font des enfants, décidément, si ce n’est pas exclusivement pour bénéficier éternellement de la pension alimentaire ?

Parce que quand je regarde mon ami Pierre La Paix Ndamè, lui il est officiellement le papa de six enfants ! Il a déjà cinq mamans différentes pour cette modeste progéniture, et pourtant il n’a même pas encore atteint l’âge de quarante ans ! Il m’a rassuré que l’un de ces enfants deviendra immanquablement un multimilliardaire, et d’ailleurs il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Car les Camerounais font aussi des enfants parce qu’ils adorent le sexe, tout simplement. D’ailleurs les enfants sont les personnes qui pourront nous réhabiliter dans notre vieillesse ici au Cameroun…