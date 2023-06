CAMEROUN :: Gestion des Actifs résiduels de l’ex-ONCPB : Cyrus Ngo’o attaque, Lazare Atou dénonce :: CAMEROON

L’affaire de la gestion des résidus des Ex-sociétés d’Etat confiée au cabinet Lazare Atou est loin d’avoir donné sa copie. Le conseil d’administration du Port Autonome de Douala vient de monter au créneau. Le cabinet qui est en harmonie avec l’Etat entend aller jusqu’au bout dans la protection des biens publics.

La machine lancée du feuilleton de la liquidation des Ex-sociétés d’Etat s’ébranle, pleine de rebondissement. Et pourtant, dans ce que le journal Première Heure qualifie de « la chasse aux résidus des Ex-Sociétés d’Etat sur fond de prébendes financières » les acteurs en foire sont démasqués dans leurs frasques après le refus cinglant de Lazare Atou de leur servir de plateforme d’attribution des biens mobiliers bâtis et non bâtis des Ex-sociétés d’Etat. Avec en prime une dénonciation d’un détournement de 53 milliards déposés par le cabinet au tribunal criminel spécial.

C’est le journal L’Essentiel, paraissant à Douala, capitale économique qui revient sur le sujet des Actifs de l’ONPC pour annoncer que « Cyrus Ngo’o veut amputer Me Atou » Pour le journal, Le Conseil d’administration du Port Autonome de Douala, lors de ses trois dernières sessions a autorisé le directeur général, Cyrus Ngo’o, à créer une Régie du Patrimoine Immobilier. L’objectif est de prendre la gestion de l’important parc immobilier du PAD qui devrait s’agrandir avec la récupération des actifs résiduels de l’ex-ONPC.

Mais manifestement, Me Lazare Atou n’entend rien céder. Ce d’autant plus que, selon le journal Première Heure, « dans une correspondance datée du 3 décembre 2020, le secrétaire général des services du premier ministre, Séraphin Magloire Fouda apporte des éléments probants créditant Lazare Atou dans la gestion des résidus des Ex-sociétés d’Etat. Ledit document met en lumière de manière séquentielle et chronologique les mouvements des encours financiers effectués par le cabinet Lazare Atou et relativise les accusations mensongères du Contrôle Supérieur de l’Etat à l’endroit de ce promoteur en phase avec l’Etat du Cameroun »

Dans la région de l’Est, « L’ANTIC draine les foules à Bertoua ». Pour le journal Primeur de l’Info Plus, C’était au parc Sembe Lecco de Bertoua que le professeur Ebot Ebot Enow alors directeur général de l’ANTIC a sensibilisé les populations ainsi que les administrations sur le bien-fondé du développement de l’internet en général et sur le DNS en particulier. Une cérémonie très courue qui a vu la participation tous azimuts des administrations exerçant dans la capitale du soleil levant.) Système de noms de domaine en (c.m) : « Déjà 3300 noms à l’ANTIC ». Le Directeur général de l’ANTIC, le Professeur Ebot Ebot Enaw a lancé hier à Bertoua la troisième édition du Forum national sur le DNS. Ainsi, les acteurs régionaux des Tic et de l’Internet entre autres seront sensibilisés sur la contribution que le DNS pourrait avoir dans la construction de la souveraineté numérique du Cameroun. Révèle le Quotidien EcoNews