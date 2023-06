CAMEROUN :: Week-end show : X-Maleya est attendu à Kribi demain :: CAMEROON

Le mythique groupe de musique, l’un des plus populaires au Cameroun, sera dans la cité balnéaire, demain pour un concert live.

La ville de Kribi, chef-lieu du département de l’Océan attend ses stars : le chanteur de charme, Roger Samnig Tang François et le guitariste Zaiter Etoundi Haitem (Hais). Deux vedettes bien connues des Camerounais et faisant partie du groupe X-Maleya. Demain, le duo donnera un concert de rêve au lieudit « Village Mayi ».

Roger et Hais n’arrêtent pas d’impressionner. Déjà reconnus talentueux, l’accent est mis comme jamais sur le professionnalisme. Pour préparer cet événement qui est de loin moins important que le concert qu’ils ont offert il y a quelques années à l’Olympia de Paris, ils ont répété comme il se doit avec un orchestre, constitué de la fine fleur des musiciens camerounais. Il s’agit du chef d'orchestre, Ruben Binam aux claviers, Jean Pierre Lietcheu à la guitare basse, Paul Désiré Ndedi Dipita à la batterie, Marcien Oyono et Hais à la Guitare, Roger au chant lead.

Chanson après chanson, l’orchestre se rassure que les détails soient bien exécutés. C’est ainsi que pendant des jours de répétitions, ils disent être prêts à offrir tout ce qu’ils ont dans leur voix. Le répertoire c’est près de 15 chansons dont Yelele, Bouge, Son mé, Mota Sawa, Mun Ekwa, Doumba, Tchokolo, Amoudja, Mama, Hola mé, Mariage entre autres.

Les spectateurs qui connaissent presque par cœur les titres de X-Maleya, reprendront certainement les refrains à l’unisson avec le groupe. « L’important pour nous de faire plaisir aux fans de Kribi et montrer l’immense respect que nous gardons de la musique », promettent-ils.

A travers l’offre musicale de X-Maleya, l’on voit une gamme très variée et assez riche de sonorités bantu, mélangées aux sonorités qui caractérisent leurs différentes origines et sensibilités musicales : Jazz, country, reggae, Rythm and Blues (R’n’B), Afro pop. Le tout étant d’arriver à un résultat de musique dite patrimoniale ou identitaire, apte à faire face à d’autres formations musicales à travers le monde.

Cette vision de fusion se ressent dans la composition du duo formant le groupe. Au départ formé d’un trio, le retrait Auguste Rim n’a pas altéré le fait que c’étaient des amis d’enfance, venant d’origines diverses et partageant la même passion pour la musique. Haitem Zaiter et Roger Samnig ont décidé de poursuivre l’aventure. A la création de X – Maleya en 1996, sous la direction artistique de Ruben Binam, « ces trois jeunes garçons ignoraient qu’ils deviendraient de véritables stars mondiales, ambassadeurs de la culture camerounaise au-delà des frontières », déclarent un fan qui les a vus commencer. Il ajoute même si le temps et la musique les ont rendus célèbres, ils gardent jalousement leurs valeurs qu’ils ont apprises au fil des épreuves. Amour, amitié, paix, humilité et confiance en Dieu sont les principes clés qui ont guidé leurs pas sur le chemin de la réussite.

Les gens ne cessent de demander à quoi renvoie le nom X-Maleya. X ici signifie la grande mystérieuse inconnue qu’est la vie et la diversité d’origines des membres du groupe. Maleya signifie conseil en langue Duala (langue bantu très répandue dans la région Littoral du Cameroun).

X-Maleya prodigue des conseils à travers le chant bantu de Roger, l’universalité et la diversité musicale de Haïs et le charme et les rythmes groove et R’n’B. A les écouter, modernité et tradition n’ont jamais été aussi en symbiose. Les regarder sur scène est un véritable régal artistique pour les yeux. C’est la preuve qu’il y a bel et bien un message universel dans la musique, celui de l’amour et du métissage véhiculé par X-Maleya.

Pour le concert au village Mayi, les organisateurs renseignent qu’une autre star sera sur scène. Il s’agira du pianiste, auteur compositeur et arrangeur, Eko Roosevelt ; devenu chef traditionnel dans le département de l’Océan