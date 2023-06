FRANCE Vs GRÈCE: Ce sera À GUICHETS FERMÉS avec 80 000 spectateurs

Comme pour France - Pays-Bas le 24 mars (4-0), la réception de la Grèce, dans le cadre des qualifications à l'UEFA Euro 2024, programmée le lundi 19 juin aura lieu dans un Stade de France à guichets fermés.

Les Bleus de Didier Deschamps vont boucler leur saison 2022-2023, le lundi 19 juin prochain, dans un Stade de France bien garni. Tous les billets pour France-Grèce ont en effet trouvé preneurs. Comme à l'occasion de la réception des Pays-Bas, le 24 mars dernier (4-0), cette rencontre se jouera donc à guichets fermés.

Kylian Mbappe, PSG, attaquant

« C’est une grande joie de voir l’attachement et la proximité qu’a cette Équipe de France avec son public, déclarait mercredi dernier le sélectionneur lors de la conférence de presse d’annonce de sa liste. Le Stade de France, c’est près de 80 000 places et peu de sélections jouent devant autant de monde. C’est lié à ce qui a été fait lors des dernières années, à travers la Coupe du monde et le plaisir qu’ont les gens à venir. C’est magnifique et les joueurs ont besoin de ça. On doit maintenir ce lien et le faire fructifier. Ce qu’il s’est passé en mars (4-0 face aux Pays-Bas, le 24, puis 1-0 en République d'Irlande, trois jours plus tard devant 2 905 supporters français qui avaient fait le déplacement) était très bien mais on doit avoir la même exigence sur les deux matches qui nous attendent même si ce ne sont pas les mêmes affiches. »

Mike Maignan, gardien de buts, AC Milan

Pour rappel, les vingt-trois joueurs convoqués par le sélectionneur ont rendez-vous ce vendredi 9 juin au CNF Clairefontaine. Actuellement en tête de leur groupe qualificatif à l'UEFA Euro 2024 (du 14 juin au 14 juillet en Allemagne), ils disputeront deux rencontres contre Gibraltar, à Faro au Portugal, vendredi 16 juin, puis face à la Grèce, trois jours plus tard.

Dayot Upamecano, défenseur FC Bayern

La liste des joueurs retenus

Qualifications Euro 2024 : résultats et calendrier (groupe B)

- Vendredi 16 juin 2023 (20h45, heure française) :

Gibraltar - France (Stade de l'Algarve, Faro, Portugal)

Grèce - République d'Irlande

- Lundi 19 juin 2023 (20h45) :

France - Grèce (Stade de France)

République d'Irlande - Gibraltar

Classement : 1. France, 6 points (+5) ; 2. Grèce, 3 points (+3) ; 3. Pays-Bas, 3 points (-1) ; 4. République d'Irlande, 0 point (-1) ; 5. Gibraltar, 0 point (-6).

- Jeudi 7 septembre 2023 (20h45) :

France - République d'Irlande (Parc des Princes, Paris)

Pays-Bas - Grèce

- Dimanche 10 septembre 2023 (20h45) :

Grèce - Gibraltar

République d'Irlande - Pays-Bas

- Vendredi 13 octobre 2023 (20h45) :

Pays-Bas - France

République d'Irlande - Grèce

- Lundi 16 octobre 2023 (20h45) :

Gibraltar - République d'Irlande

Grèce - Pays-Bas

- Samedi 18 novembre 2023 (20h45) :

France - Gibraltar (Stade de France)

Pays-Bas - République d'Irlande

- Mardi 21 novembre 2023 (20h45) :

Grèce - France

Gibraltar - Pays-Bas

Déjà joués :

- Vendredi 24 mars 2023 :

France - Pays-Bas 4-0

Gibraltar - Grèce 0-3

- Lundi 27 mars 2023 :

République d'Irlande - France : 0-1

Pays-Bas - Gibraltar : 3-0