CAMEROUN :: Église catholique romaine: Suspendu pour pédophilie, l'Abbé Ngbwa Ngo'o accuse deux prêtres :: CAMEROON

Prêtre dépendant du diocèse d'Edea dans le département de la Sanaga-maritime, région du Littoral Cameroun, l'Abbé NGBWA NGO'O William a été suspendu de tout ministère sacerdotal, le 31 mai 2023, par Monseigneur Jean Bosco NTEP évêque du diocèse suscité, au motif de pédophilie.

Le prélat a effectué une sortie ce jeudi, et a enfin réagi à cette suspension.

« Il a demandé au curé de ma paroisse de convaincre quelques parents qu’il a qualifiés d’influents pour m’accuser de pédophilie »

Celui qui est mis en index pour des griefs de pédophilie, se dit persécuté et calomnié, et se dit innocent, non sans attendre « que le Seigneur lui-même manifeste sa lumière.»

<<Bonsoir à tous ! Je viens par ce canal vous informer tous que depuis ce jour, je fais l’objet d’une abondante littérature non sans écart de langage dans les réseaux sociaux, suite à la publication surprenante du décret de suspense émis par Mgr Jean Bosco NTEP, à mon encontre, pour motif de pédophilie dénué de tout fondement.

En effet, depuis le 30 mars dernier, le Secrétaire à l’éducation et moi, avions eu un échange houleux à l’issue duquel il a décidé de me nuire. Il a donc demandé au curé de ma paroisse de l’aider à trouver rapidement des moyens pour me casser en cherchant à convaincre quelques parents qu’il a qualifiés d’influents pour m’accuser de pédophilie. Malheureusement, la petite fille qu’ils ont voulu impliquer dans cette affaire lugubre, a dénoncé ces allégations à travers deux lettres qu’elle a adressées à l’évêque, l’une par mes soins et l’autre par les soins de sa mère.

Sa mère elle-même, et sa grande sœur ont écrit à l’évêque pour apporter un démenti aux prétentions de mes deux bourreaux qui ne sont autres que les abbés Wetjen et Lingog, respectivement curé de la paroisse et Seduc du diocèse d’Edéa. Ayant pensé suffisantes les preuves par écrit envoyé à l’évêque par la fille que l’on a voulu obliger de se considérer comme victime, ainsi que les lettres adressées à l’évêque par sa mère et sa grande sœur, je ne me suis plus douté de rien. Contre toute attente, alors que je me rendais lundi dernier, le 05 juin 2023, à Marienberg pour la retraite des prêtres du diocèse, la Secrétaire de l’évêque m’annonce qu’elle détient mon courrier : c’était le décret de suspense.

Je suis allé immédiatement rencontrer l’évêque pour d’amples informations y afférentes. Il m’a fait savoir que dès lors que l’on évoque, à tort ou à raison, un cas de pédophilie, l’évêque a l’obligation de suspendre d’abord provisoirement le prêtre de toute activité liée au ministère sacerdotale en attendant qu’une enquête s’ouvre à l’effet de connaître la vérité et d’établir les responsabilités.

Voilà brièvement présentée la situation dans laquelle je me trouve actuellement dans le diocèse d’Edéa qui a toujours fait montre de tribalisme toutes les fois où il s’agit de traiter des cas des étrangers.

Pour le reste, nous attendons que le Seigneur Lui-même manifeste sa lumière sur cette affaire. Je vous invite à me porter dans vos prières, et à ne pas céder à la dépression suite à toutes les tournures langagières scabreuses qui meublent cette actualité sordide".