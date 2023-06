Cameroun Vs Mexique: Forces et faiblesses de l'adversaire des lions (vidéo exclusive) :: MEXICO

L'équipe nationale du Mexique prépare la phase finale de la Ligue des Nations et la Gold Cup, 2 compétitions continentales. Le Mexique affrontera notamment les USA en finale de la Ligue des Nations.

L'équipe mexicaine présente une équipe composée de jeunes joueurs de soccer local avec quelques professionnels qui se sont affirmés dans leurs différentes clubs à l'étranger à l'instar de son avant-centre Raul Alonso Jiménez Rodriguez. Le buteur mexicain évolu au club anglais wolverhampton. Il a ouvert le score sur penalty face au Guatemala mercredi dernier.

Regardez les séquences vidéos du match Mexique 2-0 Guatemala en cliquant ici

Face au Cameroun le Mexique aura besoin de plus d'intensité dans le jeu défensif, de plus de coordination dans l'entre-jeu et de beaucoup de plus de précisions en phases offensives.

Au-delà de la volonté et de l'engagement des joueurs la sélection qui a battu le Guatemala mercredi aura surtout besoin de fraîcheur physique face aux lions indomptables.

Compositions de l'équipe mexicaine

03 Gardiens:

Luis Angel Malagon Velázquez

Carlos Acevedo López

José Antonio Rodríguez Romero

07 Défenseurs:

Nestor Alejandro Araujo Razo

Israël Reyes Romero

Gilberto Sepulveda López

Victor Andrés Guzman Olmedo

Luis Francisco Romo Barron

Kevin Nahim Alvarez Campos

Salvador Reyes Chávez

06 Milieux:

Carlos Alberto Rodríguez Gomez

Roberto Carlos Alvarado Hernández

Jésus Daniel Gallardo Vasconcelos

Luis Gerardo Chávez Magalon

Alán Jhosué Cervantes Martín del Campo

Diego Lainez Leyva

06 Attaquants:

Henry Josué Martín Mex

Jonathan Ozziel Herrera Morales

Carlos Uriel Antuna Romero

Roberto Carlos de la Rosa González

Erick Daniel Sanchez Ocegueda

Raul Alonso Jiménez Rodriguez

Directeur technique: Diego Cocca