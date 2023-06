CAMEROUN :: Paul Biya « Pour mes funérailles, je vous donne Rendez-vous dans 20 ans » :: CAMEROON

Cette phrase devenue historique est prononcée par Paul Biya sur le tarmac de l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen le 9 JUIN 2004. L’information a fait les choux gras de la presse nationale. Les députés quant à eux sont montés contre les discours de la haine et les kidnappings. Aussi bien que les bébés lions qui sont disqualifiés.

Devoir de mémoire pour un rappel historique. La rumeur du décès de Paul Biya, président du Cameroun s’était répandue comme une trainée de poudre. La psychose s’est emparée de tous. Malgré le démenti de l’hôtel intercontinental en suisse ou il était descendu, rien n’y fit la rumeur enflait. Jusqu’à ce fameux 9 juin 2004 Il était exactement 16h30 mn. La presse dira en substance « Le président de la République, qui a regagné le Cameroun mercredi, en compagnie de son épouse et des enfants, est venu apporter l’ultime preuve attendue, pour donner sens aux démentis officiels sur les rumeurs faisant état de sa mort depuis de longs jours. Le chef de l’État s’est dit « sensible à l’accueil chaleureux, spontané et massif » que lui ont réservé les populations à Yaoundé, et donné rendez-vous « dans une vingtaine d’années » à ceux « qui s’intéressent à [ses] funérailles ». Un coup de gueule qui se résume en une phrase « Des gens s’intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans 20 ans »

A l’ouverture de la session du mois de juin, les chambre hautes et basses du parlement se sont intéressées aux Discours de haine, kidnappings : « Le parlement condamne ». La deuxième session ordinaire de l’année législative 2023 s’est ouverte hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Au Sénat, le président Marcel Niat Njifenji a appelé à des mesures fortes du gouvernement contre les pourfendeurs de l’unité nationale. Du côté de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril a exprimé sa colère contre les enlèvements suivis de demandes de rançon dans les régions en crise. Ecrit Cameroon Tribune

Au sujet du Plan d’urgence de secteur de l’électricité, Quotidien EcoNews informe que « L’Etat recherche 240 milliards Fcfa ». Pour un besoin de financement de plus de 400 milliards Fcfa en faveur du Plan de redressement du secteur de l’électricité, le groupe de la Banque mondiale a promis donner une enveloppe de 180 milliards Fcfa. C’était au cours du tour de table organisé hier à Yaoundé par le gouvernement.

La Grève des personnels de santé fait la résistance et « Manaouda veut désamorcer la bombe ». Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachie a rencontré à cet effet, le 07 juin 2023, les employés du Centre hospitalier universitaire de Yaoundé, du Centres des urgences de Yaoundé, de l’Hôpital général de Yaoundé et de l’hôpital Jamot. Mais de leur côté, les leaders syndicaux du secteur de la santé restent de marbre. Ils affirment qu’ils poursuivront avec la grève jusqu’à ce qu’ils aient une réponse favorable à leurs revendications. Relève le Quotidien Echos Santé

En sport, dans le cadre de la CAN U23, « Le rêve brisé des bébés Lions ». Le quotidien Le Messager indique que Initialement disqualifié de la Can U23 pour une erreur commise lors de l’enregistrement du joueur Floriss Djave dans le système CMS de la Confédération africaine de football (CAF), le Gabon a été blanchi hier jeudi par le jury d’appel de l’instance. Il participera à la compétition prévue au Maroc (24 juin -8 juillet 2023) au détriment du Cameroun.