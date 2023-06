Mexique 2-0 Guatemala, Diego Cocca : "On peut améliorer beaucoup de choses"

Les équipes nationales du Mexique et du Guatemala se sont affrontées 37 fois au cours de l'histoire. L'équipe mexicaine s'imposant 24 fois, le Guatemala 4 victoires et 9 nuls, avec 74 buts pour les verts et 32 ​​pour les guatemaltèques.

Après sa dernière victoire, sa 24ème sur son adversaire du jour, le Mexique était en fête même s'il s'agissait d'une rencontre amicale.

Le directeur technique de l'équipe nationale mexicaine, Diego Cocca, a donné une conférence de presse dans les installations du stade El Kraken, après le triomphe de son équipe sur son homologue guatémaltèque 2-0. C'était mercredi dernier. Cocca a donné ses impressions sur le match contre les Guatémaltèques.

"A priori, il faut analyser le contexte de ce match. On sait que certains joueurs sont venus en vacances, d'autres sont épuisés parce qu'ils ont beaucoup donné tout au long de la saison, certains ont des blessures qui traînent. Ce que je veux souligner c'est la volonté et l'engagement des joueurs. On savait que ça allait être difficile et que ça allait nous coûter. Des fois on a bien joué et d'autres c'était difficile. On a essayé d'avoir le ballon, quelques fois nous l'avons bien conservé, par moment nous l'avons manqué. Mais je pense que c'est plus le résultat de la fatigue physique ».

« On peut améliorer beaucoup de choses, d'abord maitriser la régularité en phase de possession, puis gérer les temps forts. Nous subissons parfois la pression. Nous avons besoin d'une équipe flexible qui joue avec des systèmes divers et différents selon l'adversaire et nous avons besoin de plus de temps pour qu'ils finissent de le comprendre et de pouvoir l'appliquer de la meilleure façon », a-t-il ajouté .

Sans être ridicule, le Guatemala, a joué avec ses atouts: la discipline, le jeu en contre et de bonnes phases de transition. Ce qui a contribué à mettre le Mexique en difficulté notamment dans les dernières minutes de la rencontre.

Feuille de match

mercredi 7 juin 2023

Mexique 2-0 Guatemala

Stade: Le Kraken

Mazatlán Sinaloa

Arbitre central : Nelson Salgado

Arbitre Assistant 1: Carlos Fernández

Arbitre Assistant 2: Willian Chow

Quatrième arbitre : Diego Montaño

Buts pour le Mexique :

1-0 Raúl Jiménez à 14' (sur penalty)

2-0 Roberto de la Rosa à 80'

Compositions

Mexique : 12.-A. Malagón (13.- A. Rodríguez à 46'); 4.- K. Alvarez; 15.- I. Reyes (3.- G. Sepúlveda à 71'); 2.- N. Araujo; 22.- V. Guzman; 25.- R. Alvarado (21.- U. Antuna à 55'); 14.- E. Sanchez; 6.- A. Cervantes; 8.- C. Rodríguez (18.- L. Chávez à 55'); 16.- O. Herrera (26.- S. Reyes à 71´) et 9.- R. Jimenez ©? (17.- R. de la Rosa à 71´).

Directeur technique, Diego Cocca.



Guatemala : 1.- N. Hagen ; 2.- J. Castellanos; 16.- A. Morales; 3.- N. Samoya; 4.- J. Pinto ©?; 17.- O. Castellanos (15.- M. Sequen à 66'); 8.- R. Saravia; 13.- M. Galindo (5.- P. Áltan à 76'); 6.- C. Mejía (22.- A. Robles à 76') ; 10.- A. López (23.- J. Aparicio à 66') et 19.- E. García (24.- J. Franco à 83').

Directeur technique, Luis Fernando Tena.



Avertissement

Guatemala : R. Saravia à 62'.