EVAN NDICKA CHOISIT FINALEMENT LA CÔTE D'IVOIRE

Né en France, d'un père camerounais et d'une mère ivoirienne, Evan Ndicka, le défenseur central de Francfort qui semble promis à un bel avenir et devrait signer dans un grand club cet été, a décidé de ne plus attendre l'équipe de France. Longtemps courtisé par les Lions Indomptables du Cameroun, il a finalement opté pour les Eléphants.

Ce mercredi soir, la Côte d'Ivoire a annoncé sa liste pour le prochain rassemblement international, et Ndicka fait figure d'invité surprise! Le défenseur franco-ivoiro-camerounais, qui était plutôt attendu du côté du Cameroun, a donc opté pour la nationalité sportive ivoirienne, le pays d'origine de sa mère. Après Moukoko, Bella Kontchap, Elanga..., c'est un autre jeune joueur très talentueux que le Cameroun vient de perdre.