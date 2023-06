CAMEROUN :: Polémique autour de l’exclusion de Me Tamfu du directoire du MRC :: CAMEROON

Alors que plusieurs sources internes au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun parlent d’une exclusion par une résolution prise au cours d’une réunion de cet organe présidée le Maurice Kamto, les responsables du MRC évoque une « mesure conservatoire de l’exclure des groupes WhatsApp du Directoire et de la communication ».

La toile bruite depuis hier d’une actualité brulante au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Cette actualité est liée à l’exclusion réelle ou supposée de Me Tamfu, Secrétaire National chargé de la Réforme et de la Modernisation de l’Etat et Communicant pour le MRC, du directoire de cette formation politique.

Selon Michele Ndoki, « maître Tamfu Richard, Militant, Secrétaire National chargé de la Réforme et de la Modernisation de l’Etat et Communicant pour le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun vient d’être exclu ce jour du Directoire National, par résolution prise au cours d’une réunion de cet organe présidée le Président du parti, le Pr. Maurice KAMTO. Celui-ci lui a reproché notamment de “s’attaquer à son âge” et de soutenir ouvertement une autre candidature que la sienne, ce qu’il considère comme un acte inadmissible de défiance à son endroit », écrit l’avocate et présidente des femmes du MRC. Ajoutant que : « l’on a en outre retiré Me Tamfu de l’équipe de communication du parti et prévenu qu’il serait traduit devant le Conseil de Discipline pour “manquement au devoir de réserve et de loyauté” ».

Une version des faits confirmée par Sosthène Médard Lipot démissionnaire du MRC. L’ancien chargé de communication du parti de Maurice Kamto a précisé qu’il est désormais interdit à Maître Tamfu « de communiquer pour ce parti ».

Réactions

Sur les réseaux sociaux, cette actualité a suscité de vives réactions, laissant certains internautes stupéfaits « des méthodes cavalières au sein du MRC ».

Au plus forts des débats, la réaction du MRC ne s’est pas faite attendre. Dans une sortie qu’il a publiée sur sa page Facebook, Roger Justin Noah, le secrétaire général adjoint du MRC a tenu à repréciser les choses. Selon lui, « Me Tamfu n’a pas été exclu encore moins pour soutien à un éventuel candidat à la présidence du parti » Ce dernier « s’illustre depuis un certain temps par des déclarations inappropriées, diffamatoires et insultantes pour certaines ». De ce fait, «les membres du Directoire ont décidé par mesure conservatoire de l’exclure des groupes WhatsApp du Directoire et de la communication jusqu’à ce que le comité national de médiation et d’arbitrage se prononce sur la procédure disciplinaire. Donc, il reste secrétaire national », indique Roger Justin Noah. Il précise que la décision a été prise à l’unanimité au cours d’une réunion du Directoire tenu le 7 juin 2023 au siège du parti et en présence du mis en cause.

Déviances

On se souvient que sur les réseaux sociaux, maitre Tamfu avait clairement soutenu la candidature de Michele Ndoki à la tête du MRC. « Oui elle peut… Michèle Ndoki. Pour ceux qui cherchent vraiment le changement. Pas l’extrémiste aveugle. Allez brave femme », avait écrit Richard Tamfu.

Une autre fois, le communicant du MRC s’était moqué publiquement de l’âge de Maurice Kamto et de Paul Biya : « 13 février 1933, 15 février 1954. En 2025, ils auront respectivement 92 ans et 71 ans. Les deux sont trop vieux pour gouverner les Camerounais », avait-il indiqué. Des sorties qui lui ont surement valu cette motion de censure au sein de son parti.