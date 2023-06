CAMEROUN :: Église catholique romaine : Un prêtre suspendu pour pédophilie :: CAMEROON

L'Abbé NGBWA NGO'O William est suspendu de toutes activités du ministère sacerdotal << pour motif de pédophilie>>. Le décret de suis est de Monseigneur Jean Bosco NTEP, évêque du diocèse d'Edea dans la Sanaga- maritime, région du Littoral Cameroun. Le décret de suspension date du 31 mai 2023.

" Nous, Monseigneur Jean Bosco NTEP, par la grâce de Dieu et l'Autorité du Siège Apostolique, Évêque d'Edea

Vu les témoignages recueillis lors des visites pastorales dans les paroisses de la zone Djuel dans le diocèse d'Edea

Sous réserve des orientations venant du Saint-Siège, suspendons l'Abbé NGBWA NGO'O William de toutes activités du ministère sacerdotal, selon les canons 1331 - 1333", peut-on lire dans le décret suspendant le prélat.

Pour plusieurs observateurs, il ne s'agit ni plus, ni moins, qu'une pure distraction, parce selon ces derniers, l'église catholique est notoirement connu et reconnu comme le pus grand foyer de pédophilie et d'homosexualité au monde, avec des scandales à répétition, et couverts par un Vatican qui ne procède qu'à l'affectation des prêtres, évêques et cardinaux coupables de ces abominations. Les exemples documentés sont légion.