FRANCE :: Lutte contre le cancer pédiatrique: une priorité pour l'avenir de nos enfants

L'assemblée Nationale française a abrité ce jour un colloque sur les cancers pédiatriques avec des experts, comme le Pr Jean Paul VERNANTS, Marie Thibaud, fondatrice de Stop aux Cancers de nos enfants, Corine Tonye présidente de l'Association Courage Ulysse Tonye et Pascal ALT, Président de Cent pour Sang La Vie.

Il est à rappeler qu'il y'a entre 2500 et 3000 nouveaux cas de cancer chez les enfants, et que les cancers pédiatriques représentent la première cause de mortalité de maladie des enfants en Europe.

5% des cancers de l'enfant sont d'origine génétique d'où l'urgence de mettre l'alerte sur les pesticides et perturbateurs endocriniens, dévastateurs sur les enfants.

Un extrait de ce colloque vous est proposé ici par les éditions SOPIEPROD Paris.