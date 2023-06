CAMEROUN :: Roland-Garros : Yannick Noah, déjà 40 ans :: CAMEROON

Le 5 juin 1983, le tennisman est rentré dans l’histoire du tournoi comme le premier joueur français de l’ère Open à remporter ce grand chelem.

11 millions de téléspectateurs devant leur petit écran pour suivre la finale entre Mats Wilander et Yannick Noah. Une audience record pour un dimanche après-midi à la télévision française. Ce 5 juin 1983, Noah avait rendez-vous avec l’histoire. Contre le Suédois, le tennisman français réalise un exploit, toujours aussi retentissant 40 ans plus tard. Il est en effet le premier Français à gagner Roland-Garros dans l’ère Open (depuis 1968). Le seul dans le tableau messieurs.

Agé alors de 23 ans, le fils de Zacharie s’impose en trois sets (6-2, 7-5, 7-6). Le natif de Sedan qui a grandi à Yaoundé, tenue blanche et jaune, s’agenouille sur la terre battue l’air triomphant, après deux heures et 24 minutes de jeu. Un moment d’anthologie pour le sport français et Yannick Noah, classé sixième mondial à l’époque. Mats Wilander était invaincu à Roland-Garros avec 13 succès en 13 matchs avant sa finale face à Noah.

Le vainqueur de Roland-Garros 1983 n’a perdu qu’un set durant le tournoi, face au Tchèque Ivan Lendl en quart de finale. De quoi rendre sa prouesse encore plus impressionnante. Face à Mats Wilander, Noah disputait ainsi son unique finale de Majeur en carrière. Il a remporté en outre les Masters series (ex-Masters 1000) de Monte-Carlo et Hambourg.

Quatre décennies après le jour de gloire, le monde du tennis rend hommage à Yannick Noah. Un certain nombre de manifestations sont organisées à Paris depuis le début du tournoi de terre battue 2023 il y a une semaine. Une fresque murale a même été inaugurée pour lui rendre hommage. Elle est gravée sur le mur du bâtiment des joueurs, rebaptisé lui aussi « Yannick Noah 1983 » sur le site de Roland-Garros à Paris. Elle est là pour rappeler à la postérité la prouesse du 5 juin 1983.