CAMEROUN :: Université de Douala : ça roule, ça navigue… :: CAMEROON

Une voiture et un bateau-école fabriqués dans les ateliers de l’Ecole nationale supérieure polytechnique de l’université de Douala ont été inaugurés lundi dernier.

Jour mémorable que ce 5 juin 2023 pour les étudiants, enseignants et dirigeants de l’Ecole supérieure polytechnique de l’université de Douala (Enspd). La voiture-école, fabriquée dans les ateliers de cet établissement, a démarré au quart de tour. Ce, devant le recteur, le Pr Magloire Ondoa qui, quelques minutes après, sera officiellement le premier passager à monter à bord. Le tout, sous les applaudissements nourris d’encadreurs et étudiants. Le véhicule roule bien, les systèmes installés sont fonctionnels.

La voiture conçue et fabriquée à base de matériaux locaux pour l’essentiel, est dotée d’une intelligence artificielle. En effet, elle interagit avec le conducteur. « L’intelligence artificielle assiste le chauffeur. N’importe qui peut communiquer avec le véhicule et prendre en main les outils de conduite plus facilement. La voiture va lui donner des consignes de sécurité. Celui qui a des connaissances basiques en conduite peut bien conduire cette voiture grâce à ce système », explique Nfor Miriam Asohniu, étudiante en 3e année Génie automobile et mécanique. 10% du carburant utilisé a été fabriqué par l’Enspd à base de bio éthanol. Ce carburant alternatif permet de réduire les émissions de carbone. Ledit carburant a récemment été breveté.

Il en de même des lubrifiants, également brevetés, dont 10% ont été fabriqués localement à base d’huile de palmiste. « Ici nous passons de la théorie à la pratique. Nous sommes une école technologique. Grâce à ce type d’activités, nous développons de grandes compétences non seulement pour les étudiants mais aussi pour les enseignants. Parce qu’à chaque fois qu’on rate, il faut recommencer. Ça permet de capitaliser ensuite la compétence », a soutenu le Pr Ruben Mouangue, directeur de l’Enspd.

Au débarcadère de Bonassama (Douala IV), le Pr Magloire Ondoa et sa suite ainsi que le maire de Douala IV, Pr Edouard Hervé Moby Mpah, ont parcouru plusieurs miles sur le Wouri en direction de Jebalè, puis vers le port à bord du « Runner Boat », bateau-école également fabriqué par des étudiants de l’Enspd. L’embarcation, construite à base de matériaux locaux, fait 6m de long pour 1,8m de large. Elle est équipée d’un moteur de 40 chevaux, avec une capacité d’accueil de 7 personnes en mode confort. Ce bateau peut transporter 12 personnes, et aller jusqu’à 20 nœuds. L’autonomie en carburant est estimée à 80 km.

« L’accompagnement s’est bien passé. Notre rôle de formation est celui d’aider les enfants. Nous avons accompagné de la conception du projet jusqu’à sa matérialisation et la mise en exploitation. Ce test a été une réussite », dira Edmond Mbangue, enseignant à l’Enspd. Grâce au centre d’incubation de l’Enspd, une startup dénommée « Atelier naval de l’estuaire » a été mise sur pied. Le bateau-école a été construit en collaboration avec ladite startup.