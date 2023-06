Cameroun – Belgique : on parle de migrations :: CAMEROON

Une audience accordée hier soir par le ministre de l’Administration territoriale, Atanga Nji Paul, à une délégation belge conduite par l’ambassadeur Eric Jacquemin.

« Qui dit migration, donne toujours une connotation sensible. C’est tout à fait le contraire ici ». S’exprimant hier soir à l’issue d’un entretien avec le ministre de l’Administration territoriale, Atanga Nji Paul, l’ambassadeur de Belgique au Cameroun a voulu rassurer sur le sujet au cœur de cet échange. S.E Eric Jacquemin, qui était à la tête d’une importante délégation dans laquelle l’on retrouvait le directeur général de l’Office des étrangers (ODE), Freddy Roosemont, a fait savoir qu’il a plutôt échangé avec son interlocuteur sur les voies et moyens de développer la coopération entre le Cameroun et la Belgique sur ce sujet.

Au-delà de la présentation de la délégation qu’il conduisait, les deux personnalités ont échangé sur les questions migratoires entre les deux pays. Il s’est agi aussi des sujets liés à la formation des forces de police du Cameroun sur le contrôle des frontières et l’échange d’expériences dans la lutte contre la fraude documentaire.

Des sujets qui sont au cœur du séjour de la délégation de l’Office des étrangers au Cameroun depuis le 5 juin dernier. Le diplomate belge s’est félicité de la coopération entre Bruxelles et Yaoundé sur la délicate question des migrations. Entre les deux pays, « c’est une migration constructive, puisqu’elle est très intense, fructueuse. Nous travaillons ensemble pour la rendre encore plus avantageuse pour les deux pays », a révélé S.E Eric Jacquemin.

Aucune raison donc, à son avis, de s‘inquiéter de l’évocation de ce sujet dans les échanges entre le Cameroun et la Belgique. La question des flux migratoires entre les deux pays sera du reste au centre d’une conférence de presse que donne l’ODE ce jour à Yaoundé.