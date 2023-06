CAMEROUN :: Littérature : Françoise Puene se dévoile :: CAMEROON

La sénatrice a présenté son ouvrage « Itinéraire d’une débrouillarde devenue milliardaire » au ministre Bidoung Mkpatt, hier à Yaoundé.

La sénatrice Françoise Puene, « Mami Nyanga », est auteur d’un ouvrage inspirant pour la jeunesse camerounaise. Une autobiographie de la femme d’affaires prospère intitulée : « Itinéraire d’une débrouillarde devenue milliardaire ». Sa part de contribution à l’émergence du Cameroun. Afin de faire bénéficier la jeune génération de son parcours atypique, « Mami Nyanga », munie de son livre était hier au ministère des Arts et de la Culture.

Objectif, présenter non seulement l’ouvrage au chef de ce département ministériel, Bidoung Mkpatt, mais surtout solliciter un appui institutionnel pour la promotion de son livre. Au terme de la rencontre, l’hôte du Minac a expliqué à la presse que l’« Itinéraire d’une débrouillarde devenue milliardaire » vise à motiver cette tranche de la population afin que celle-ci sache qu’il est possible de réussir dans la vie sans nécessairement emprunter les chemins courts, douteux et déshonorants.

« Certains diront qu’il est tôt pour écrire cette autographie. Au regard des jeunes et des femmes au Cameroun marqués par le manque de confiance en soi et de détermination, il était nécessaire de l’écrire. Certains jeunes pensent surtout à s’enrichir illicitement ou à faire partie d’une secte pour devenir riches ou réussir dans la société », indique Françoise Puene. Et d’ajouter : « A travers cette autobiographie, les jeunes verront ainsi la vie de« Mami Nyanga », qui est-elle ? Cela va suffisamment les impacter et faire en sorte qu’ils soient plus déterminés. Ils vont davantage reconstruire cette confiance en eux. »

Partie de rien, Françoise Puene a bataillé dur pour se tailler une place au soleil. Vendeuse de beignets-haricot, infirmière, puis revendeuse de pagnes, « Mami Nyanga » a pu se bâtir une fortune par la force du travail. Françoise Puene est aujourd’hui une femme d’affaires prospère qui opère dans l’hôtellerie et dans plusieurs autres domaines. Une réussite qu’elle couche sur les pages de son ouvrage : « Itinéraire d’une débrouillarde devenue milliardaire » pour inciter les jeunes à plus d’ardeur au travail. Pour le ministre Bidoung Mkpatt, son hôte inspire d’autres vocations à travers son autobiographie.

« Ce genre d’initiatives pourrait être développé par d’autres compatriotes. Vous êtes chez vous et le ministère est ouvert pour accompagner tous les talents, expertises et événements patriotes », a conclu le Minac. La dédicace de l’ouvrage est prévue ce jour à 15h à l’Hôtel Franco de Yaoundé.