Leadership féminin : le travail de la Camerounaise Georgette Tchokoualieu reconnu à l'international

La présidente de l'ONG Give a smile vient d'être investie ambassadrice auprès les femmes artisanes du Cameroun et en Afrique centrale du Groupe Adeco. C'était au cours de la troisième Fête annuelle des femmes artisanes de l'ONG suscitée le 04 juin à Cotonou au Bénin.

« Rôle du leadership féminin dans l'autonomisation des femmes », tel est le thème qui a servi d'échanges entre près de 600 femmes venus de tous les coins du monde à l'occasion de la fête annuelle des femmes artisanes à elles dédiée à Cotonou au Bénin. Parmi les délégations étrangères invitées, figure en tête celle du Cameroun représentée par Georgette Tchokoualieu.

La désormais ambassadrice des femmes artisanes du Cameroun et en Afrique centrale a été investie à ce haut rang par le président du conseil d'administration de l'ONG Adecco, le Béninois Brice Hondi. Celui-ci reste en phase avec sa vision qui est de former et de faire éclore un nouveau type de femmes artisanes à même d'impacter positivement et efficacement le développement de leurs pays. La présidente de Give a smile sait mesurer la charge qui l'attend pendant les deux années de mandats d'ambassadrice.

De retour au Cameroun hier 06 juin 2023 via l'aéroport international de Douala en provenance de Cotonou au Bénin, Georgette Tchokoualieu a été accueillie avec tous les honneurs dus à son rang. Pour l'attendre au bas de la passerelle avec un bouquet de fleurs, la diva camerounaise de la musique Queen Étémé, les membres de la famille, et une délégation de femmes membres de l'ONG Give a smile que préside Mme Tchokoualieu. « C'est d'abord un plaisir pour moi de retrouver la terre de mes aïeux, mon pays le Cameroun que j'aime tant. C'est un sentiment de joie et de challenge qui m'anime après cette investiture, livre l'ambassadrice Georgette Tchokoualieu . Ce n'est pas évident d'être ambassadrice auprès des femmes artisanes au niveau du Cameroun et de l'Afrique centrale; vous convenez avec moi, comme je l'ai dit, qu'il s'agit d'un gros challenge. Et je pense qu'avec le concours de toutes les femmes que j'invite à s'allier avec moi pour cette cause-là pour qu'ensemble nous puissions relever le défi ».

Déjà investie sur le terrain de l'autonomisation et de l'éclosion sociale des femmes leaders que sont les artisanes, Georgette Tchokoualieu se dit avoir le profil du poste. Elle a l'insigne honneur de réprésenter les femmes amazones de l'ONG Adeco au Cameroun et en Afrique centrale. « Je ne pourrais pas déjà établir mon plan d'action sans toutefois demander une audience à mon ministère de tutelle qu'est celui des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat pour qu'il puisse me présenter le plan d'action allant dans le sens de l'artisanat au niveau du Cameroun d'abord. Cela me permettra de dresser mes projets et faire une tournée de sensibilisation des femmes afin qu'elles puissent adhérer à la cause », poursuit Georgette Tchokoualieu. Et au président du conseil d'administration de l'ONG Club Excellence Adeco, de Mme Tchokoualieu de lui promettre de se mettre résolument au travail durant les deux ans de mandat en tant qu'ambasdrice afin qu'il ne soit pas "déçu" du choix porté sur sa modeste personne avec deux autres dames ambassadrices de l'ONG auprès de Châtenay-Malabri à Paris et près les artisans des Comores et de l'Afrique de l'Est.

Engagée dans sa lutte pour le leadership féminin et l'égalité des chances, Georgette Tchokoualieu annonce en ligne de mire la tenue prochaine à Yaoundé de la Conférence internationale des femmes leaders le 10 juin prochain. « La vision de la Conférence des femmes leaders que nous organisons que nous organisons le 10 de ce mois de juin, c'est d'interpeller les femmes de se mettre au travail et apprendre à entreprendre », recommande Georgette Tchokoualieu, fondatrice de l'événement. Avant de conclure : « Étant ambassadrice des femmes artisanes au niveau de l'Afrique centrale, je travaille avec le Réseau mondial des femmes d'impact à qui je tiens à dire merci car elles œuvrent en faveur de l'autonomisation des femmes ».