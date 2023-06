CAMEROUN :: Accident de la circulation : Plus d’une cinquantaine de décès en 3 mois :: CAMEROON

Des morts se multiplient chaque jour sur les routes, malgré la sensibilisation et les mesures répressives du ministre des Transports.

La première moitié de l’année 2023, au Cameroun, est marquée par des séries d’accidents de la circulation routière. Le cas le plus récent et choquant est celui du 26 mai dernier, sur la nationale n°3 où, 16 personnes ont trouvé la mort dans une collision entre une Hiace et un camion de sable. 27 jours avant cet incident, soit le 09 mai, le ministre des Transports dressait le bilan d’une autre mésaventure sur l’axe Garoua-Boulaï (Est) – Ngaoundéré (Adamaoua). Le bilan officiel faisait état de 14 morts et plusieurs blessés. Et à cet effet, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe avait suspendu la compagnie de transport interurbain Touristique Express pour une durée d’un mois. Curieusement, cette sanction avait été levée 72h plus tard.

Ces deux cas ne sont pas isolés. Le 31 mars dernier, un bus scolaire transportant des élèves du Lycée technique d’Ombe, à Buea, dans le Sud-Ouest avait terminé sa course sous un camion de sable. 10 élèves décédés sur le champ. 24h plus tard, le 1er février sur la l’axe Douala-Edéa, plus précisément dans la localité de Missolé 2 , neuf personnes perdaient la vie.

Sensibilisation

Pour stopper la saignée, le patron des transports a récemment lancé une campagne spéciale de renforcement de mesures de sécurité et de prévention routière. Cette opération démarrée le 1er juin dernier et en cours, consiste à mettre un accent sur le respect de la limitation des vitesses ; le contrôle du certificat de visite technique de véhicule ; le port obligatoire de la ceinture de sécurité entre autres. Avant cette campagne, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe avait rendu public une note pour annoncer des sanctions à l’encontre de certains conducteurs sur le non-respect du port de la ceinture de sécurité, la surcharge … L’on a l’impression malheureusement que ces mesures, comme celles prises, par le passé, restent des effets d’annonces.

À en croire les publications sur le site du ministère des transports, 35% des accidents sont liés à l’excès de vitesse, 17% à l’état des véhicules, 10, 5% à la conduite en état d’ébriété, 10,5%à la non maitrise du volant, 10% au mauvais état de la route, 10% au mauvais dépassement.