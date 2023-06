CAMEROUN :: Greve du personnel de la santé : des manifestants interpellés, le ministre Manaouda Malachie indexé :: CAMEROON

Il y a aussi des bus sous haute surveillance, des recours en justice, les performances du Port Autonome de Douala aussi bien que la crise au sein du Groupement Inter patronal du Cameroun GICAM. Ainsi va le Cameroun.

La grève du personnel médical prend de l’ampleur. Les forces de défense sont campées autour des sites de manifestations. Les positions se radicalisent. Au menu, des interpellations. Malgré tout, ils sont plutôt déterminés à aller jusqu’au bout. Et ils chantent « Au feu les pompiers l’hôpital se brule. Ce n’est pas moi qui l’ai brulé c’est le ministre Manaouda » Le quotidien Echos Santé, un journal spécialisé dans les questions de santé publique est revenu sur le théâtre des opérations à l’esplanade du Minsanté pour annoncer « Plus de 20 infirmiers interpelés puis libérés ». Rassemblés devant le ministère de la Santé publique hier, 5 juin 2023, pour manifester leur colère, certains infirmiers des hôpitaux publics en quête de matricule depuis plus de 09 ans, ont été interpellés et conduits au commissariat central N°1 de Yaoundé. Pour les spécialistes de la santé « c’est un malaise qui dure des années et à chaque fois on donne des solutions cosmétiques » Comment peut on travailler pendant 9 ans sans être inscrit ne serait ce a la caisse de prévoyance sociale. L’affaire continue.

Un autre domaine de combat est la lutte contre les accidents de la circulation par la Prévention routière. Une des solutions consiste en des « Caméras embarquées dans les bus : ce qui change ». Le quotidien Le Jour qui donne l’information précise que L’on continue à enregistrer de nombreux morts sur nos axes routiers alors que cette technologie intelligente lancée le 16 septembre 2022 par le ministre des Transports, après la phase pilote d’un an avec succès, contribuerait à réduire à sa plus simple expression les chiffres liés à ces accidents de la circulation. Les compagnies de transports interurbains, principales cibles, font encore de la résistance.

L’Affaire Amougou Belinga /Impôts refait surface. Le quotidien Le Messager nous apprend que les « Condamnés, les inspecteurs des impôts font appel ». Accusés de concussion, de corruption active et déclarés coupables vendredi dernier par le Tribunal de Yaoundé centre administratif, avec des peines allant de 1 an à 6 mois de prison avec sursis pendant trois ans, ces fonctionnaires condamnés à payer au Pdg du Groupe l’Anecdote 250 millions Fcfa au titre de dommages et intérêts, récusent le verdict.

Sur le Développement communal : « Afriland First Bank acteur majeur ». Un accord de partenariat relatif à l’accompagnement des communes a été signé le 1er juin 2023 à Yaoundé, entre le Directeur Général de cette structure bancaire, Célestin Guela Simo, et le président national des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), Augustin Tamba. Ecrit Le Drapeau

Sur la place portuaire de Douala, « Le PAD affiche ses performances ». Camer Press revient surf les chiffres. Selon le communiqué ayant sanctionné les 110e , 111e et 112e sessions du Conseil d’administration du Port autonome de Douala-Bonabéri au 31 décembre 2022, le PAD affiche des chiffres qui renvoient à un taux de plus de 15%. Statistiques positives de plus de 15% au titre de l’exercice clos au 31 Décembre 2022 avec un chiffre d’affaires évalué à 131, 526 milliards contre 128, 296 milliards Fcfa.

Le Gicam est toujours en ébullition. L’Expression revient sur le « Non à la fusion d’une nouvelle centrale patronale ». Pour Emmanuel Wafo, chef d’entreprise et président de la Commission Economie et développement de l’entreprise au Gicam, la fusion qui convient entre le Gicam et Ecam est celle qu’il convient techniquement d’appeler la fusion-absorption et qui n’est autre que l’acceptation du retour au sein de la maison commune de ceux qui en étaient partis en toute liberté, et non la création d’une nouvelle centrale patronale.