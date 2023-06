CAMEROUN :: Fusion E-CAM/GICAM: WAFO FOKO Emmanuel nage t-il dans l'illusion ? :: CAMEROON

"S’opposer à une fusion qui renforce le patronat, c’est agir contre ses propres intérêts et ceux des adhérents"

Contre toute attente, monsieur Emmanuel Wafo Foko est dans un cirque sans issue. N'étant plus du tout opposé à la fusion E-CAM/GICAM, Il milite désormais pour la fusion … absorption. Le gérant par héritage de MIT-Chimie a communiqué un message qu’il a fait publier en première page d’une demi-dizaine de journaux. « La fusion-création ne passera pas. La fusion-absorption est notre choix » …

Embourbé dans une enceinte versatile le candidat presque déclaré à la succession de Célestin Tawamba à la tête du GICAM était vent debout contre quelle que forme de fusion E.CAM/GICAM. Surtout pas celle annoncée le 5 avril dernier par Protais Ayangma et Célestin Tawamba. Malheureusement pour lui, les adhérents du GICAM sont au courant de tout ce qui se passe. Ils sont au courant que M Wafo Foko Emmanuel a manipulé l’opinion publique, colporté des informations peues orthodoxes à la presse et mobilisé des montagnes des informations à vérifier aux autorités. Lui et ses mentors officiels et officieux, ont également usé et abusé de leurs positions de pouvoir pour torpiller le projet de fusion.

Comme l'on sait le faire au Cameroun, des coups de fil pour trafic d’influence auraient été passés par harcèlement des chefs d’entreprises pour les dresser contre le projet. Ce feu de paille que mis par M wafo a mobilisé les médias pour faire barrage au « Hold Up ». Puis la rescousse des « influenceurs » pour ternir le président du GICAM qui ne veut pas partir. Au final, même certaines autorités préfectorale seraient pris part à ce rafifi. Même au sein de l’administration du GICAM le mandat de l'actuel président est saboté. Tous ces discours à la friandises qui attaquent même la personne du Président du Gicam laisse croire la morale a foutu le camp chez certaines personnes.

En attendant le dénouement, le Conseil d’administration a approuvé le projet. Pour le bonheur du patronat camerounais, l’Assemblée générale prévue le 11 juillet prochain fera le reste.

Pour comprendre M Wafo Foko Emmanuel, il ne faut réfléchir de midi à 14h.. S’opposer à une fusion qui renforce le patronat, c’est agir contre ses propres intérêts et ceux des adhérents. Mais il sait désormais que pour devenir un jour président du GICAM, il devra venir « doucement » ; et surtout éviter de sombrer dans les basses manœuvres à des fins personnelles. Il devra également respecter les autorités en leur disant la vérité sur la réalité des procédures internes au GICAM. Retiendra-t-il la leçon ?