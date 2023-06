MONDE ENTIER :: LALIGA lance une nouvelle ère, en présentant un nouveau positionnement stratégique et une image :: WORLD

LALIGA lance une nouvelle ère, en présentant un nouveau positionnement stratégique et une image de marque internationale

La nouvelle marque représente l'évolution que LALIGA a vécue au cours des 10 dernières années, devenant plus grande, plus internationale et atteignant plus de personnes que jamais.

Madrid, le 5 juin 2023-LALIGA a dévoilé aujourd'hui sa toute nouvelle marque et son positionnement stratégique sous le slogan "The Power of our Fútbol". Ce lancement réaffirme l'engagement de la compétition à inspirer et à avoir un impact positif sur la société.

Ce changement reflète l'évolution qu'a connue LALIGA au cours de la dernière décennie, en termes de taille et de reconnaissance mondiale. La compétition est devenue le plus grand écosystème du football au monde, avec le réseau international le plus étendu de toutes les entités sportives, et elle est désormais présente dans 41 pays à travers 11 bureaux et un réseau de délégués. Au cours des 10 dernières années, elle a cornu une croissance soutenue dans tous les domaines et s'est imposée comme une marque reconnue dans les classements de réputation nationaux et internationaux.

Le début d'une nouvelle ère, avec un objectif clair

LALIGA, une marque mondiale qui touche tous les types de publics, reflète son nouveau positionnement stratégique dans le slogan "THE POWER OF OUR FÚTBOL", qui met en avant la fierté de faire partie d'une organisation capable d'inspirer les gens et la société. Un slogan qui représente le potentiel des supporters, des clubs, des sponsors et de toutes les autres parties prenantes de LALIGA.

Ángel Fernández, responsable de la marque et de la stratégie mondiales chez LALIGA, a déclaré: "Au cours des 10 dernières années, nous avons assumé la responsabilité d'inspirer les gens à travers les valeurs positives de notre sport, ce que nous démontrons constamment via nos clubs, nos fans et l'ensemble de notre écosystème de compétitions et d'activités connexes. La nouvelle marque est un symbole de ce changement, la représentation de "THE POWER OF OUR FUTBOL", avec laquelle nous voulons réaffirmer la fierté de faire partie d'une compétition qui nous inspire tous et nous aide à grandir en tant que personnes et en tant que société."

Nouvelle image de marque: caractéristiques, logo et couleur

Dans ce contexte, LaLiga devient désormais LALIGA, écrit en un seul mot en majuscules. Un mot qui représente "THE POWER OF OUR FUTBOL" et souligne la fierté d'être une ligue qui respecte les règles, est responsable au sein de la société et lutte pour mettre fin à la discrimination.

Le nouveau logo de la marque est représenté par les initiales « LL ». Le choix du logo est lié à deux moments clés sur et en dehors du terrain qui symbolisent la passion du football: les célébrations des joueurs lorsqu'ils marquent un but et s'agenouillent pour former la lettre « L» avec la silhouette de leur corps, et les supporters qui forment un « L» avec leurs bras lorsqu'ils célèbrent les buts ou les succès de leur équipe.

La nouvelle couleur corporative de LALIGA est le corail (Pantone Red 032C), qui symbolise la fierté, la passion, l'énergie et l'excitation du football.

Campagne et mise en œuvre

La nouvelle identité visuelle impactera non seulement les 42 clubs qui composent LALIGA qui porteront le nouveau logo sur leurs maillots et les plus de 185 millions d'utilisateurs des espaces numériques de LALIGA, mais aussi les fans de la compétition qui pourront découvrir et profiter du changement dans les stades, lors des retransmissions télévisées, dans les espaces numériques et dans toutes les expériences produites qui vont au-delà de la compétition.

Ce nouveau positionnement stratégique et son message "THE POWER OF OUR FUTBOL" seront reflétés dans la prochaine campagne d'image LALIGA, qui sera lancée à la mi-juin.

Avec l'intégration de nouveaux partenaires stratégiques tels qu'EA Sports, LALIGA jette également les bases pour révolutionner l'expérience du football à partir de la saison 2023/2024, en cherchant à faire tomber les barrières entre les mondes physique et virtuel, avec des améliorations dans la diffusion, et à travers un engagement continu envers le football de base de la part des deux entreprises.