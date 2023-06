CAMEROUN :: J'ai attribué un enfant adultérin à mon époux : Que faire ? :: CAMEROON

Actuellement dans une pression de ouf, le ciel est en train de me retomber dessus. Je suis mariée à un charmant monsieur. Mon premier homme malgré tout le mal qu'il m'a fait ne cesse de me pourrir la vie.

Après mon mariage, ce dernier continuait à me courir après comme il savait que j'ai toujours eu un faible pour lui.

Comment il agissait ?

À chaque fois qu'il me voyait dans une relation, il réapparaissait pour me miroiter ses sentiments et je cédais. Une fois en couple, il se comporte mal et finit par se retirer en me laissant en larmes.

Après mon mariage, il est revenu à nouveau pour me séduire à la différence que j'étais déjà mariée. Il me menaçait d'exposer ma vie et mes vidéos nues sur les réseaux au cas où je n'acceptais pas.

Nous sommes tombés d'accord sur le fait d'avoir un rapport sexuel pour qu'il me laisse. Malheureusement ce jour, j'avais contracté un retard. Nouvellement mariée, un retard, mon mari est content, mais le problème, c'est que ce n'est pas lui l'auteur.

Avec la panique, j'informe à ce dernier, il me rassure qu'il ne dira rien. Je garde la grossesse et aujourd'hui l'enfant à 6 mois, il me menace de dire la vérité à mon mari si on ne couche pas ensemble. L'enfant n'a que 6 mois, comment dois-je le faire? Je suis tourmentée, traumatisée, je me déteste, je déteste cet enfant.