GUINÉE :: La Guinée Conakry lance son évènement Forum 'Open Branding Guinée' le 23 juin 2023 à Paris :: GUINEA

Promouvoir la destination Guinée Conakry à l'international et valoriser la culture guinéenne dans son ensemble, tels sont les objectifs de l'évènement 'Open Branding Guinée' qui se tiendra du 23 juin 2023 à Paris.

Les potentialités touristiques et culturelles de la Guinée, les opportunités d'investissement : tels sont les aspects sur lesquels le Forum Open Branding à l'hôtel Mercure de Pais 19ème (216 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris) abordera le vendredi 23 juin 2023 de 9h à 18h. L'objectif est de découvrir la République de Guinée.

Des panélistes prestigieux

Des intervenants de haut niveau seront présents. Parmi eux, le ministre de la Culture de Guinée, le mandataire de la Coordination Branding, la délégation de l'Office National du Tourisme, la délégation de l'Office National pour la Promotion de l'Artisanat.

Une liste de personnalités influentes à laquelle s'ajoutent des acteurs culturels, économiques africains et français, des entrepreneurs comme Abdoulaye Barry de Y Money par exemple.

Cette manifestation proposera un espace d'exposition pour promouvoir la destination Guinée. Seront présents l'Office du Tourisme (ONT), l'Office National de la Promotion de l'Artisanat (ONPA) afin de présenter les oeuvres artisanales de la Guinée.

Au programme du vendredi 23 juin 2023

- 9h-10h : Accueil des invités avec animations KORA

- 10h-10h30 : Allocutions d'ouverture et d'honneur

- 10h30 -11h30 : Panel 1 sur le Branding Guinea

- 11h30- 12h30 : Panel 2 sur les potentialités touristiques et culturelles de la Guinée en présence l'Office du Tourisme (ONT) et l'Office National de la Promotion de l'Artisanat (ONPA)

- 13h30 -14h30 : Panel 3 sur les opportunités d'investissement en Guinée (Entrepreneurs)



Un évènement inédit de plusieurs jours

La Guinée invitera tout au long du weekend le 24 et 25 juin 2023 les participants à mieux la connaître via différents temps forts :

- le 23 juin 2023 de 15 à 18h à l'hôtel Mercure de Paris 19ème : un Forum axé sur la thématique 'Comment la culture peut-elle être un vecteur de développement économique et du tourisme en République de Guinée ?' ;

- le 24 juin 2023 de 19h à minuit au Casino de Paris : l'exposition des merveilles de la Guinée suivie d'un spectacle vivant en présence d'artistes de renom ;

- le 25 juin 2023 de 10h à 18h : un tournoi de football à Paris afin de promouvoir le vivre ensemble. 16 équipes s'affronteront : 12 françaises, 4 européennes (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse)

Inscrire la Guinée sur la carte mondiale des destinations les plus attractives

Le Branding national c’est le marketing d’un pays, la volonté d’un Etat de se démarquer et réussir à se singulariser. Ce projet est né de la ferme volonté et du désir des Autorités de la Transition de faire de la Guinée l’une des meilleures destinations au monde, en réunissant et en mettant en place les conditions de promotion, de valorisation et d’attractivité sans précédent.

Conscients de l’immensité et de la hardiesse, nécessaires à l’atteinte de son ultime objectif, qui est celui de positionner la République de Guinée, parmi les destinations touristiques les plus prisées d’Afrique ; et comptant sur la volonté politique affirmée du Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, Colonel Mamadi DOUMBOUYA ; ainsi que de l’engagement du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat ; pour faire du secteur du tourisme, l’un des leviers de développement les plus puissants du pays.

Le Nimba, symbole de la nouvelle image de la Guinée Conakry

image.png

Marquant une métamorphose iconoclaste, la République de Guinée a dévoilé sa nouvelle image de marque-pays ou branding-pays, qui constitue une identité visuelle visant à présenter la nation comme « source » de grands débuts pour l’Afrique de l’Ouest, symbolisée par le Nimba, la déesse adulée, symbole de bon augure.

Le lancement de la nouvelle marque-pays a été fait lors d’une cérémonie riche en couleurs au Palais du Peuple à Conakry, en présence du Chef de l’Etat, Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que des ministres du Gouvernement guinéen, des ambassadeurs et des membres de la société civile.

« La Nimba représente un large spectre d’aubaines qui font de la vie une célébration de l’abondance, de la fertilité, de la force et de la responsabilité. En tant que symbole national, ce branding vise à représenter la position omniprésente du pays en Afrique de l’Ouest. Le Nimba, en image de marque-Guinée constitue une représentation visuelle de bon augure. A travers ce nouveau branding, nous voulons que la nation soit démarquée des autres comme étant une source de présages positifs à travers les secteurs sociaux, économiques et culturels », a déclaré le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Dr Bernard Goumou.

Et d’ajouter : « Le charme du Nimba en tant que symbole national provient d’un contexte culturel. Etant hautement acceptable au niveau national, et intrigant à l’échelle mondiale, il permettra de présenter la Guinée comme un pays abondant à bien des égards. Nous n’aurons plus besoin de dire ‘Guinée-Conakry’ à l’extérieur pour nous démarquer des autres ‘Guinée’ sur la carte du monde, mais plutôt la République de Guinée. ». D’ailleurs, le Dr. Goumou a déclaré que cette nouvelle identité contribuera à accélérer les investissements et à attirer touristes et investisseurs étrangers.

Le Nimba a été incorporé dans le nom du pays pour créer un nouveau logotype inclusif qui utilise une police conviviale et un style d’écrire représentatif des vagues, avec l’ajout d’une sensation rustique fondée sur l’histoire et l’artisanat. La couleur rouge a été choisie comme étant la couleur la plus dominante du drapeau national guinéen.



Infos et réservations :

Thierno Barry

Horizon Sound System

soundsystemcontacts@gmail.com

Contact Presse :

KESHIA DUPROS

keshia.dupros@gmail.com

+33(0)6 28 34 25 62