CAMEROUN :: Fusion E-CAM/GICAM M. WAFO FOKO NE JOUE PAS FRANC JEU. :: CAMEROON

« Wafo Foko n'a pas été honnête envers l’opinion publique sur le blocage de la fusion par le Comité des sages, avant qu’on ne découvre qu’André Siaka a écrit seul une lettre au Président du Gicam au nom des Sages ».

Depuis le déclenchement du processus de la fusion E-Cam-Gicam en 2017, personne ne pouvait imaginer qu’il sera perturbé avec autant de contrariété. Il a fallu qu’un prétendant zélé à la Présidence du Gicam entre en scène pour entendre des choses les plus surréalistes empoisonner l’opinion publique.

En effet, depuis que Monsieur Wafo Foko, poussé par son parrain André Siaka s’intéresse au Gicam, on dirait qu’il est téléguidé. Désormais, Un de ses proches ironise même en disant « qu’il a créé une unité de désinformation au sein de son laboratoire dénommé MIT-Chimie ». On peut en rire, mais on dirait que tous les informations truffées de contrevérités en circulation autour de la fusion sont fabriquées là-bas et déchargés chez André Siaka.

C’est ce dernier qui se chargerait donc de les vendre en gros chez un de leurs alliés, très bien installé à Yaoundé, au cœur du pouvoir. C’est ce grossiste qui les écoule auprès des petits détaillants, en fonction de l’actualité de la fusion. C’est ainsi que Monsieur Wafo Foko voudrait tromper l’opinion publique sur le blocage de la fusion par le Comité des sages, avant qu’on ne découvre qu’André Siaka a écrit seul une lettre au Président du Gicam au nom des Sages.

Henri Fosso, membre du Comité des sages a dû monter au créneau pour dénoncer cette grossièreté et cette entourloupe. Monsieur Wafo Foko a encore poursuivi son escalade en indiquant à certaines autorités que le Conseil d’Administration du 31 mai 2023 avait été interdit parce que Célestin Tawamba voulait modifier les statuts du Gicam pour s’éterniser à la tête de ce mouvement patronal. Pendant ce temps, le Conseil d’administration se tenait effectivement au sein du Gicam où il se tient tous les mois et au cours duquel l’option de la fusion avec E-cam a été plébiscité, un commissaire à la fusion nommé, la date de la tenue de l’Assemblée Générale extraordinaire fixée au 11 juillet 2023.

Il n’y a jamais été question de modification des statuts du Gicam. M. Wafo Foko a encore envenimé les journalistes le 2 juin dernier en indiquant que l’Assemblée générale ordinaire du Gicam avait été interdite et que le Directeur Général des Impôts qui y était invité en visite à l’issue de cette Assemblée Générale Ordinaire avait reporté sa visite. Un autre gros manipulation de ce dernier, car cette rencontre a eu lieu avec l’effectivité de l’examen et l’adoption des comptes du Gicam pour l’année 2023. Mieux, le DGI a effectué sa visite officielle au Gicam. Les fauteurs de trouble de Douala et certains alliés à Yaoundé propagent dans tous les salons de Yaoundé que Célestin Tawamba est le financier du MRC et qu’il serait en course pour 2025. Pire, il aurait proposé un milliard de FCFA à ce dernier pour le laisser continuer à la tête du Gicam.

Entre temps, il n’est même pas membre du Conseil d’Administration du Gicam. En quelle qualité Tawamba négocierait-il avec lui pour rester à la tête du Gicam ? Est-il le patron des Adhérents pour décider à leur place ? Si tel est le cas, pourquoi ne fait-il pas campagne contre la fusion au lieu de troubler les autorités ? En tout cas, Paul Biya ne s’émeut plus de ce degré zéro de mensonges. Paul Biya n’aime pas le désordre et l’indiscipline. Il connaît très bien le travail qui se fait à l’intérieur du Gicam et les enjeux de la fusion. Il ne peut pas se laisser distraire par des discours qui, au lieu de se résoudre à être démocrate en embrassant la contradiction, se croit obligé d’embarquer certaines autorités dans le trafic d’influence préjudiciable à l’image du gouvernement.

Aux dernières nouvelles, M Wafo n’est plus contre la fusion, mais proclame être pour la fusion-absorption. Sauf que ce sont les adhérents qui en déciderons, et si le fauteur de trouble est rattrapé par ses propres turpitudes?