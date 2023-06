CAMEROUN :: SDF : Vers la fin de Ni John Fru Ndi à la tête du parti :: CAMEROON

Le leader national du Social democratic front (SDF) a décidé de quitter définitivement la tête du parti aux prochaines assises du congrès, qui auront lieu les 28, 29 et 30 juillet 2023 à Yaoundé. La nouvelle n'est pas encore officielle à travers le communiqué final sanctionnant la fin des travaux du Comité exécutif national tenu samedi dernier à Yaoundé, mais selon des sources concordantes, cette information a été rendue publique au cours desdits travaux.

La question de l'alternance à la tête du Social democratic front (SDF) se pose d'ores et déjà à près de deux mois de la tenue des assises du congrès dans le siège des institutions de la république du Cameroun. Ni John Fru Ndi avait déjà, le 10 février 2021, annoncé, lors d'un point de presse donné en sa résidence à Nkolmfoulou, qu'il ne va plus présenter sa candidature à la tête du parti au prochain congrès. Mais vu les tractations et les jeux de prises de position divergents entre deux éminents cadres du parti diamétralement opposés qui se sont accrus ces dernières années, le leader national de cette formation politique de l'opposition camerounaise a dû se rétracter pour mieux revoir sa position. Question de gérer, de manière harmonieuse et sereine, le scénario de la transition à la tête du parti dont il tient encore les rênes.

Les assises ordinaires du comité exécutif national du Social democratic front (SDF) ont été présidées par le premier vice-président national, l'honorable Joshua Osih, par ailleurs député SDF du Wouri-Centre. En effet, le chairman Ni John Fru Ndi est absent depuis ces dernières semaines du Cameroun. Il a été évacué, de toute urgence, le 21 mai 2023 à Londres. En effet, le leader national du SDF est, depuis des années, mal en point. Ni John Fru Ndi est très souffrant et a même passé près d'un mois à l'hôpital général de Yaoundé. L'homme de Ntarikon a rechuté vers la deuxième décade du mois d'avril 2023 et a été interné dans cette formation hospitalière. La famille de l'homme politique a pris des dispositions pratiques lors de la semaine de la fête nationale afin qu'il voyage le lendemain du 20 mai. Toute chose qui a été effectivement faite. Selon des sources crédibles, le patron du parti de la balance a voyagé avec Benjamin Fru Ndi, son fils cadet, en Angleterre.

Kidnapping

En rappel, Fru Ndi, 82 ans, avait été évacué, en début 2020, pour l'Angleterre lorsqu'il avait chuté pour la première fois en sa résidence à Nkolmfoulou, une périphérie située dans l'arrondissement de Soa. Il est à noter que l'ancien libraire avait déjà fait cinq voyages entre sa résidence à Yaoundé II et l'Angleterre, où il se rend régulièrement pour y subir ses soins intensifs. Le kidnapping, dont il avait été victime à Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, en juin 2019 avait, sans doute, laissé des séquelles.

Les cicatrices étaient encore visibles sur les parties de son corps telles que ses mains et sa tête. Il avait participé aux assises du grand dialogue national du 30 septembre au 4 octobre 2019. C'est par la suite qu'il avait décidé de faire son premier voyage en décembre 2020 pour Londres et était revenu en 2021. Il était, quelques mois après, reparti. Ça fait, désormais, six voyages que Fru Ndi a déjà effectués pour Londres. Notons que depuis décembre 2022, après un long séjour dans la capitale politique métropolitaine, Fru Ndi était revenu à Bamenda dans un contexte sociopolitique marqué par l'insécurité, mais aussi au lendemain de la session du Comité exécutif national du parti, laquelle faisait déjà prospérer l'hypothèse d'une implosion marquée par un clivage, mieux par une fronde ouverte entre le bloc des contestataires de Mbouda dénommé G27+ et l'aile conservatrice et modérée du parti dirigée par le chairman.

Ces dissensions se sont, de surcroît, intensifiées ces derniers mois surtout que le conseil juridique du G27+ constitué de Moustapha Ngouana, Tsapy Lavoisier, etc a assigné le chairman Ni John Fru Ndi en justice. Il y a trois procédures judiciaires pendantes à l'heure actuelle au Tribunal de grande instance( TGI) du Mfoundi et à Mfou. La prochaine audience au TGI du Mfoundi a lieu le 8 juin. Les querelles internes entre SDF et G27+ s'accentuent alors que le parti doit tenir les assises du congrès ordinaire en fin juillet 2023 au palais des congrès de Yaoundé.

L'honorable Jean Michel Nintcheu, ancien président régional du SDF pour le Littoral, un des dissidents membre du G27+, prévoit, lui aussi, tenir ce qu'il appelle « congrès de la refondation » de la branche « SDF originel » toujours aux mêmes dates et au même lieu. L'élu de cette formation politique a pris cette décision le samedi, 13 mai en sa résidence à Douala sis à Ndog Passi 2 dans l'arrondissement de Douala IIIème. Cette coïncidence risque, d'ailleurs, si jamais l'autorité administrative compétente y accorde un intérêt, déboucher sur l'annulation de ces deux assises.

Et pour cause : risque de trouble à l'ordre public. Mais nous n'en sommes pas encore arrivés là. En attendant la publication des différentes résolutions du Comité exécutif national du SDF dans les prochaines heures, signalons que toutes les conférences régionales électives de certaines villes camerounaises, où le vote ne s'est pas encore tenu, doivent rendre leur verdict au plus tard le 18 juin selon l'une des résolutions prises par les membres du Nec. La prochaine assise du Comité exécutif national du parti aura lieu le 24 juin. Histoire de parfaire les modalités d'organisation du prochain congrès.