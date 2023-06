FRANCE :: Maurice Kamto: " Les diasporas africaines doivent agir au réveil de l’Afrique" (Vidéo)

Le Professeur Maurice Kamto était face aux diasporas africaines, le samedi 27 mai 2023, à Paris.

Le Pr Maurice Kamto, par ailleurs homme politique, président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), a tenu ce samedi 27 mai en haleine, plus des centaines de personnes dans la salle de conférence du Forum des images, aux Halles, à Paris.

Il s'agissait d'exposer sur: "Le temps des diasporas ? Les nouveaux rapports des diasporas africaines avec l'Afrique".

L'enseignant et homme politique a dressé d'abord un satisfecit aux diasporas africaines dont le poids économique, culturel, commercial et l'apport en matière de compétences, ne sont plus à discuter. Il a ensuite assuré que "l'éveil des diasporas entraînera l'éveil du continent africain et in fine donnera lieu au temps de l'Afrique ".

Soulignant les atouts de ces diasporas, il en a aussi souligné les écueils dont le conflit intergénérationnel, les attentes parfois démesurées par rapport aux pays d'origine ou encore l'individualisme, au moment où il faudrait davantage de synergie.

