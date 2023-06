CAMEROUN :: AVENIR ET DEVENIR DU GICAM : Laisser Opérer la démocratie pour un GICAM plus performant et résilient :: CAMEROON

J’ai récemment lu avec intérêt et satisfaction la sortie d’un ancien vice-Président du GICAM, le très respectable HENRI FOSSO, et je retire de ses déclarations l’extrait ci-après, que je souhaite partager avec vous, et y adosser quelques commentaires personnels, et ô combien importants :

« Pour mémoire, le comité des sages figure parmi les quatre organes de gouvernance du GICAM que mentionne l’article 13 des statuts de notre organisation. Mais à la différence des trois autres organes mentionnés par le même texte que sont le Conseil d’administration, le président du GICAM, et la Direction exécutive, le comité des sages tient un rôle de gardien des valeurs et principes qui sous-tendent la vie du GICAM, et opère exclusivement comme un organe de réflexion et de proposition au moyen des conseils et éclairages prodigués au conseil d’administration et a son président. Ce rôle est bien spécifié dans nos statuts. Notre organe se réunit à l’initiative du président élu du GICAM ». On ne commente pas les propos d’un sage.

Je voudrai cependant, têtu que je suis, me permettre quatre observations majeures pour l’avenir et le devenir du GICAM :