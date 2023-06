CAMEROUN :: Concert : Queen Eteme électrise Ebolowa :: CAMEROON

La chanteuse a offert un spectacle inoubliable le 3 juin 2023, dans cette ville, chef-lieu de la région du Sud.

Sur la scène du restaurant-cabaret « Le Caviar » du cercle municipal Nguenga, la diva Queen Etémé élève sa grosse voix, perçante et inspirante. Le public exulte. Des chansons tirent leur source de l’amour de Dieu, du pardon et de la paix dans le monde.

Queen Etémé est venue passer un message ; dans une ville encline à des échauffourées entre communautés locales et halogènes. Après les initiatives entreprises par des élites et des autorités locales, dans le sens de l’apaisement et de l’acceptation de soi, la reine mère a consacré le chemin des fils et filles du Sud. Plus que jamais, Ebolowa et la région toute entière est paisible. La chanteuse dit démontrer par là, la réelle mission des artistes dans une société.

Concernant le répertoire, la reine a trié ses chansons cultes pour communier avec le public venu tout aussi nombreux. L’on a écouté près de dix chansons, entre autres Tata Zambe dans laquelle elle loue la miséricorde du Seigneur et exalte ses merveilles dans sa vie ; ça va aller, où elle prophétise que tout ira mieux ; amie pour la vie, dans laquelle la diva sublime ceux qui viennent en aide des autres sans tambour ni trompette. La joie du public était aussi d’avoir écouté des reprises magistrales telles Malaika de Myriam Makeba ou Taxi de Koko Ateba. Queen a tout donné sur scène, chanter, danser, et communier avec ses fans. Son orchestre est constitué de quatre instrumentistes « doués » : Nembouet à la guitare, David Fanana aux claviers, Paul Ondoa à la basse, et Gaëtan Nguetgna à la batterie.

D’aucuns ont confessé que c’était une sorte d’homélie où elle a su allier parole de Dieu et réalités sociales pour enfin conclure qu’un monde meilleur est encore possible.

Au rang des personnes satisfaites, l’on a noté des mots généreux de la présidente des femmes réalistes du Sud, Marie Solange, qui espère revoir la chanteuse à Ebolowa. Il s’est aussi agi du satisfecit du président de l’Appec 2, Jean Pierre Sabate, par ailleurs maître d’œuvre du concert qui a débouché sur une collecte de fonds en faveur des personnes vivant avec des maladies rares.

A la veille, elle s’est offerte en dîner show-case au restaurant « Belle Histoire ». C’était en présence Pour cette cause noble, la mairie de la ville d'Ebolowa et le Conseil régional du Sud.

L'initiative est portée par le mouvement associatif communication Apped 2, donc l’engagement pour des causes humanitaires porte des faits d’armes sont palpables. Le mouvement s’inspire des initiatives de développement ainsi que de la culture pour passer son message. Et pour faire sens à leurs actions, ils impliquent des artistes engagés pour la cause. Dans cette saison, le casting est porté vers Queen Étemé, dont ses états de service dans l’humanitaire frise déjà la légende. Ils disent ne pas s’arrêter en si bon chemin.