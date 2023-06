Coopération : la commune de Bangangté reçoit l’ambassadeur de France au Cameroun :: CAMEROON

Le 3 juin courant, le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, en compagnie de l’ex international de l'equipe de France de Rugby, Serge Betsen, par ailleurs d'origine camerounaise, et président de la fondation eponyme SBA ; ont reçu l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand ; la directrice de l'AFD Cameroun, Virginie Dago ; et le directeur de l'Institut français du Cameroun, Yann Lorvo.

Il a été question pour ces personnalités de lancer le tournoi d'exhibition de rugby à 7 au stade Municipal de Bangangté.

En perspective, des projets d’envergures seront menés au plus grand bonheur des publics du monde de sport et des populations de la commune de Bangangté dans leur intégralité.

A la presse locale, le maire a décliné les efforts faits par ses soins dans le sens des infrastructures sport. Bien sûr, l’édile a indiqué qu’il y a tellement des choses à faire et ce n’est pas l’espace qui manque. C’est à ce dessein qu’il entend entreprendre un partenariat fructueux avec la France. Des proches du maire annoncent un voyage du côté de la France, où il rencontrera la diaspora camerounaise, soucieuse de mener des projets de développement dans sa commune. « Nous avons travaillé en amont pour un meilleur cadre des affaires et pour que les investissements des fils de la diaspora camerounaise, nombreuse en France, soient efficaces et qu’ils aient un impact social d’envergure », a conclu le maire.