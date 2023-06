Camtel illumine le ciel de Garoua au lancement du tour cycliste international du Cameroun. :: CAMEROON

La 19ème édition du tour cycliste international du Cameroun a bel et bien débuté ce 3 juin 2023 dans le grand nord plus précisément à Garoua. Ainsi, la première étape longue de 103 kilomètres courue entre Figuil et Garoua a été remporté par le coureur de l’équipe d’Algérie Hamza Yacine. Parée et pavoisée aux couleurs de la marque BLUE de Camtel, sponsors officiel de cette compétition, c'est dans la ville de Garoua, capital africaine de la petite reine, qu’a été donné le premier coup de pédale de la 19ème Edition du tour cyclisme international du Cameroun par le gouverneur Jean Abate Edi’i, en présence de la représentation régionale Camtel, les élus locaux Maire de la ville, les sénateurs, les députés et autres curieux venus à cet effet.

Hamza Yacine de l’équipe d’Algérie, après plus de 2h36’57’’ franchi la ligne d’arrivée. Il est talonné de près par les marocains Ed-Doghmy Archaf et Sabbahi El Hocaine complètent les marches du podium en occupant respectivement les deuxièmes et troisième place. Le premier camerounais du jour, classé sur le même temps que les trois premiers est Boris Tientcheu. Il emporte au passage le mailleau bleu de Camtel.

Au total ce sont 60 coureurs des 10 équipes venus de France, de la hollande, d’Algérie, du Rwanda, du Maroc du bénin et du Cameroun qui ont essayé de s’emparer de la première place de ce début de compétition sous une chaleur ardente.

L’arrivée de la première étape de cette 19éme édition placé sous le très haut patronage du Chef de l’état Paul Biya a été jugée par le commissaire de l’Union Cycliste Internationale le belge Laurent GENETELLI qui séjourne depuis peu dans notre pays.

Dans les rues de la région du nord, les habitants venus nombreux vivre l’arrivés à la place des fêtes n’ont pas été déçus. Trois wifi ouverts ont été installé afin de leurs permettre de VIVRE L’EXPERIENCE UNIQUE DE L’ILLIMITE AVEC BLUE LORS DE LA 19EME EDITION DU TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL DU CAMEROUN. Le mariage entre la fecacyclisme et Camtel ne date pas d’hier. L’opérateur historique des télécommunications à travers sa marque ombrelle blue cette année encore récompensera le meilleur coureur Camerounais au classement général. L’enveloppe offert par le General manager de Camtel Judith Yah Sunday epse Achidi est d’un million de FCFA. Après Garoua, suivront les autres étapes.

Le bonheur de son aimable clientèle est préservé, Camtel avec sa marque BLUE fait toujours de son meilleur pour satisfaire l'intérêt de ses clients quelque soit l'endroit; les bonnes nouvelles continuent.