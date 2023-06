FRANCE :: Hilaire Sopie un parcours prodigieux.

Les diplômes sont les seules choses qu’on ne regrettent jamais.

La promotion culturelle est un métier de rang, elle recommande une grande mobilité physique et intellectuelle. C’est conscient de cet enjeu que le promoteur et journaliste culturel camerounais Hilaire Sopie s’était inscrit à l’école supérieure de journalisme de Paris.

Il vient d’achever brillamment ce parcours en validant le master 2 EAD. " Je soussigné, Guillaume JOBIN, président du Conseil d'administration de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Paris, atteste par la présente, après vérification des registres que : Monsieur Gilbert Hilaire Sopie Mengaptche, né le 14/01/ 1970, à Ndoungué (Cameroun), a validé son année académique de Mastère 2 en Journalisme et Communication, en date du 31/03/2023 (niveau bac+5, 60 ECTS)", peut-on lire dans son attestation de validation et de diplôme. Un excellent parcours académique sanctionné par le diplôme qui lui a valu en même temps les félicitations du Président du Conseil de classe.

Le métier du journalisme demande des qualités diverses : de la créativité, mais aussi d’organisation, à la solide expérience théorique et pratique, il faut ajouter à la fois l’enthousiasme mais aussi posséder une grande rigueur de travail, notre promoteur et journaliste maison avec une moyenne de 15,50/20 vient confirmer tout ce qu’il était déjà dans ce métier.

Hilaire SOPIE, qui compte parmi les meilleurs promoteurs culturels camerounais de la diaspora, avait autrefois obtenu dans son pays d’origine, un Baccalauréat C au lycée de Manengouba à Nkongsamba dans le Moungo (ancienne province du Littoral Cameroun). Il opte ensuite pour des études supérieures à l'université de Yaoundé. Quelques années plus tard, il décroche une licence en Mathématiques. Ils sont rares les titulaires de ces diplômes dans les années 80 -90 au Cameroun. Ses parents l’orientent vers l’enseignement pour qu’il demeure au pays, mais Hilaire est attiré par les sciences appliquées.

La présentation des cérémonies et des spectacles le fascine. Epris par l'animation, la communication et le journalisme parce que dit-il, il veut améliorer ce domaine à Paris. Il esquive de justesse l'ENS du Cameroun. Il sait qu'en y entrant, au terme de deux ans d'études, il deviendra professeur professionnel de Mathématiques et de Physiques, il sera certe un grand fonctionnaire d'État, mais devra définitivement renoncer à toute carrière dans le monde de la promotion artistique et de la communication.

Il préfère donner des coups de mains dans les lycées comme enseignant vacataire pour meubler son temps en étudiant d’autres perspectives. Il passe ensuite réalisateur TV au Paris Mutuel Urbain Camerounais ( PMUC), pour le compte de la CRTV.

Hilaire SOPIE quitte le Cameroun en 2000, et s'installe à Paris où il gère la Communication de plusieurs ambassades d'Afrique subsaharienne basées dans la capitale française. Dès ce moment, il va se révéler comme le promoteur culturel incontournable de la place parisienne.

Pari qu’il tient depuis pratiquement 15 ans. Il fait le tour du monde. Aperçu régulièrement en Europe dans le vieux continent et aux Etats Unis, aujourd’hui Hilaire Sopie s’impose comme la pierre angulaire de la culture africaine en occident.

" Malgré mon emploi du temps très chargé au quotidien, j'ai eu le temps et la détermination de repartir à l'école, et passer avec enthousiasme et passion, mes Masters 1 et 2 en Journalisme et Communication digitale. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est cette passion que j'ai toujours pour les métiers de la Communication, obsession qui ne m'a jamais quitté, alors que j'ai une Licence en Mathématiques, et que cette dernière me prédestinait à devenir professeur des lycées d'enseignement général en Mathématiques et Physiques. Au-delà de l'envie et de la vocation, j'ai compris qu'il fallait aussi apprendre formellement. On ne peut pas tout apprendre dans le tas et dans la rue. Bien plus, c'est toujours une fierté d'avoir des diplômes.

Mais je ne vais pas dormir sur mes lauriers. Je continuerai à apprendre à travers des séminaires, des ateliers et à travers toute communication scientifique, selon que le temps me le permettra ", nous a confié, heureux et souriant, Hilaire SOPIE.

Maintenant que tous les outils sont là, il reste que Hiloire crée sa chaine, afin qu’il vienne améliorer ce média africain de la diaspora qui manque encore beaucoup d’imaginations.