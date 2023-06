Alain Fidèle Owona Zoa : « Mobiliser et sensibiliser tous les camerounais derrière Franck Biya » :: CAMEROON

Franck Biya Ayop Ayop !

De nature éloigné du feu des projecteurs, le fils aîné du président de la République est depuis quelques temps, la star du Mouvement citoyen des franckistes pour la paix et l'Unité du Cameroun (MCFPU), créé pour soutenir sa candidature à la prochaine élection présidentielle en 2025. Sans l’aval du concerné qui ne s’en offusque pas pour autant, cette association composée d’hommes et de femmes qui croient dur comme fer que la seule alternative pour les prochaines échéances électorales c’est Franck Emmanuel Biya. Un choix osé et plus que courageux qu’ils assument et se disent prêts à soutenir jusqu’au bout en dépit des vents contraires.

Une vaste campagne d'adhésion, apprend-on, a même déjà été lancée dans le pays et au sein de la diaspora afin de regrouper le plus de personnes possibles pour soutenir le premier né de la famille Biya qu’on sait pourtant taiseux. Désigné « cheval gagnant » pour 2025, l’homme a derrière lui, une armée de « patriotes » qui jurent de lutter pour le salut du pays. Quoique certains observateurs voient en cette démarche, une campagne de propagande déguisée, qu’une volonté d’espérer une once de changement au sommet de l’Etat. C’est que, malgré cette forte adhésion le mouvement suscite encore quelques questionnements : qui est réellement à l’origine de cette initiative ?

Franck Biya a-t-il donné son aval pour la création de ce mouvement ? Quelle sont les réelles intentions de cette initiative ? Président- Coordonnateur national du MCFPU, Alain Fidèle Owona Zoa tente d’apporter des éclairages sur les valeurs et les idéaux que défend le Mouvement et parle de leur participation (remarquable) au défilé civile du 20 mai dernier.

Pouvez-vous nous parler de votre mouvement ? Est-ce un parti politique ou une association ?

Le Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l’unité du Cameroun est une association à caractère politique et non un parti politique. Elle a été créée par des camerounais soucieux de l’avenir du Cameroun après le président Paul Biya. Le but est de soutenir monsieur Emmanuel Franck Biya en tant que citoyen camerounais capable de conduire le Cameroun à l’Emergence. Le MCFPU créé par Alain Fidèle Owona Zoa qui en est le président-coordonnateur national , existe depuis novembre 2020 et a pour mission de mobiliser et sensibiliser les camerounais partout dans le monde entier, leur présenter les atout s et les mérites de Franck Biya comme potentiel successeur du président Paul Biya, présenter aussi les avantages que le Cameroun pourrait avoir à être dirigé par ce jeune et charismatique camerounais aux valeurs humaines et intellectuelles appréciables.

Qu’est-ce qui vous fai t croi re qu’il est l’homme qu’il faut pour le salut du Cameroun ?

Nous en avons la conviction. Faut-il rappeler ici que le MCFPU a pour mission d’attirer l ’attention des camerounais sur les enjeux d’une succession au sommet de l’Etat et ses conséquences si elle n’est pas faite avec la bonne personne dans le contexte actuel . La vision du Mouvement se résume à « un Cameroun prospère en paix et uni pour le bien-être des camerounais sous la houlette de Emmanuel Franck Biya ». Pour réaliser ces missions et atteindre notre objectif qui est de porter notre Champion Emmanuel Franck Biya au pouvoir juste après le président Paul Biya, nous nous sommes donné du temps, cinq ans pour faire un maillage territorial et un tapage à l’international afin de sensibiliser les camerounais et l’opinion sur notre champion et notre démarche. Nous avons à ce jour des représentations sur toute l’étendue du territoire camerounais avec des bureaux installés et des membres dans toutes les 10 régions du Cameroun dans 58 départements et 360 arrondissements. Nous avons des cellules dans les villages et des quartiers. Il en est de même dans certains pays en Europe comme en France en Suisse en Angleterre en Espagne, en Belgique où nous avons des représentations en Amérique États Unis et Canada aussi. En Afrique, le Gabon et l’Algérie ont déjà des représentations du mouvement. Nous estimons à près de 4 millions de Franckistes MCFPU actuellement et nous comptons atteindre 11 à 12 millions avec les autres fractions d’ici 2025.

A vous entendre parler avec autant d’enthousiasme, certains pourraient croire qu’il s’agit d’un langage de griot…

C’est mal nous connaître. Nous et les valeur s que nous défendons . Tenez par exemple, nous avons effectivement pris part au défilé lors de la dernière fête nationale le 20 mai dans plusieurs localités du Cameroun, notamment dans 8 régions sur 10. Ce fut un franc succès qui a d’ailleurs suscité de nouvelles adhésions en masse. Malheureusement aussi, dans certaines localités nous n’avons pas pu prendre part à ce défilé comme à Yaoundé où les associations n’avaient pas été autorisées à défiler. Et dans d’autres, nous n’avions pas eu l’autorisation de l’organisation locale. Le MCFPU a surtout fasciné les observateurs au Sud-ouest (Buéa, Limbé Tiko Kumba) et à l ’Extrême nord. L’objectif du défilé n’était autre que de prendre part aux manifestations marquant la 51e fête nationale en tant que mouvement citoyen. Mais en marge de ce devoir citoyen, nous voulions aussi faire la démonstration de l’effectivité des Franckistes sur le terrain politique et social et aussi démontrer la popularité de notre Champion, Emmanuel Franck Biya.

Que pense Franck Emmanuel Olivier Biya lui-même de votre mouvement , de vos activités et notamment votre participation au défilé du 20 mai 2023 ?

Notre champion assume bien notre mouvement contrairement à ce que certains pensent. Il nous encourage à aller de l’avant. De temps en temps, il nous donne des orientations. C’est vrai qu’il a fallu des années pour y arriver. Il observait et voulait voir notre sérieux et à quel point nous étions engagés et déterminés. Il a d’ailleurs apprécié notre participation au défilé et notre présence au palais de l’unité lors du dernier sommet des Chefs d’Etats de la CEMAC en mars dernier.

On constate une multiplicité des « mouvements Franckistes ». Cela n'est-il pas de nature à vous fragiliser et saborder vos actions ?

Je vais d’abord faire noter que la multiplicité des mouvement s Franckistes dénote de la popularité de notre champion Emmanuel Franck Biya et de l’estime que les camerounais ont pour ce jeune et dynamique homme public. Nous, qui sommes du Mouvement originel, avions jugé que la multiplicité allait nous permettre d’aller plus vite dans la sensibilisation sur le terrain et de diversifier les approches. Vous verrez qu’il y a une frange qui est orientée dans l’action politique et celle qui porte la vision et l’impulsion de l’action par des messages intellectuels et populaires, celle qui fait rallier même les plus sceptiques; une frange qui fait dans l ’animation populaire des masses; une qui fait dans l’action sociale et des œuvres caritative; une autre aussi beaucoup plus dans les réseaux sociaux… et d’autres qui suivent seulement de manière enthousiaste et fanatique. Il est certes vrai que la gestion d’un tel ensemble n’est pas facile mais on se retrouve tous autour du même et unique objectif qui est de porter not re champion Emmanuel Franck Biya à la magistrature suprême après le président Paul Biya.