Innovation : Wadivo, une application web pour récupérer ses frais de tenus de comptes.

L'application et son Modus operandi ont été présentés aux hommes et femmes de médias ce mercredi 31 mai 2023 à Douala.

Ils sont nombreux les client de banques qui ont souvent vu leur argent déduits de frais de tenue de compte, une situation souvent inconfortable mais qui n'a pas toujours de solution.

C'est pour donner une solution à cette problématique que La start-up fintech à vocation panafricaine, envisage d’aider les clients titulaires de compte bancaires, à récupérer des frais de tenue de leurs comptes facturés par les banques entre 2018 et 2020. Des frais supposés être gratuits pendant cette période, mais prélevés abusivement par des établissements bancaires au mépris d’un arrêté du ministère des Finances, qui instituait la gratuité de ce service. « Nous avons étudié la question de manière très spécifique, et nos avocats nous ont que oui, tout qui client qui est fondé en vertu de la loi au Cameroun, peut réclamer ce montant qui lui a été facturé de 2018 à 2020 », fait savoir le fondateur de Wadivo, Moyo Kamgaing.

Wadivo, entend donc être l’outil efficace qui va permettre aux clients de banque de réclamer et de recevoir leur argent indûment retenu pendant ces deux années. Face à la presse mercredi, 31 mai à Douala, les responsables de cette start-up, ont détaillé la démarche à suivre par le client pour se faire accompagner et récupérer jusqu’à 110.000 Fcfa, selon le montant des frais prélevé chaque mois. « Quand on a modéliser ce que ça représente, nous sommes arrivés à la conclusion que pour des réclamations de l’ordre de 3.500 Fcfa, sur cette période là, on pouvait récupérer pour nos clients, environ 110.000 Fcfa. On récupère les 110.000 Fcfa, vous gardez vos 100.000 Fcfa et le reste est notre commission », poursuit le promoteur.