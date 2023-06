CAMEROUN :: Un étudiant tchadien meurt après une explosion de bouteille à Gaz :: CAMEROON

Alors qu'il faisait la cuisine dans sa chambre, la bouteille à gaz a explosé, brulant le jeune de 22 ans jusqu'au 3e degré.

Le deuil vient de frapper la communauté estudiantine tchadienne au Cameroun. Selon plusieurs sources, Nguerassem Daradja, étudiant en biochimie niveau 1 est mort après avoir subi une explosion de bouteille à Gaz dans sa chambre d'étudiant.

La triste nouvelle a été révélée par le président de l'association des étudiants, élèves et stagiaires tchadiens au Cameroun. « C'est avec une immense tristesse et beaucoup d'émotions que nous la communauté tchadienne de Yaoundé en général et estudiantine en particulier ont le regret d'annoncer le décès de Nguerassem Daradja, à l'hôpital central de Yaoundé aux environs de 2 heures 30 minutes des suites de bénédictions », un écrit Abba Issa Fredou, le président de la section de Yaoundé I.

C'est le 27 mai dernier que l'accident avait eu lieu au quartier des étudiants à Yaoundé. La victime avait été transportée à l'hôpital, mais n'a pas survécu à ses blessures.