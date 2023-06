CAMEROUN :: YAOUNDÉ: UNE FEMME BRÛLE UNE MAISON DANS LAQUELLE SE TROUVE SON AMANT, SA RIVALE ET ELLE-MÊME :: CAMEROON

Ce 29 mai 2023, le quartier Ekounou Palais est encore sous le choc de la tragédie survenue la semaine dernière non loin des bureaux du palais de justice.

La nuit du 23 au 24 mai, trois personnes ont péri dans un incendie qui a au passage, entièrement consumé la bâtisse dans laquelle logeait Gaëtan Meka, un employé de magasin.

Le scénario qui a conduit à ce drame concentre les pires scénarios apocalyptiques de Nollywood.

Selon les témoignages recueillis auprès des voisins, il s’agit de l’épilogue d’un présumé ménage à trois.

Le film du Drame

Gaëtan Meka loue un appartement dans la concession depuis deux ans. Il file apparemment le grand amour avec Mélanie avec qui il a deux enfants. Mais l’églogue de nos deux tourtereaux est loin d’être parfaite. ‘’Gaëtan n’était pas fidèle, quand la mère des enfants n’était pas là, une autre fille passait la nuit ici’’ nous révèle une voisine. Gladys, c’est le prénom de la concubine de secours du magasinier.

Le temps passe et la duperie amoureuse continue aisément. Gladys occupe le lit et peut être le cœur de Gaëtan pendant les week-ends d’absence de Mélanie. Au fil des temps, le secret devient pesant pour les voisins qui apprécient bien Mélanie et qui finissent par lui révéler la trahison de son conjoint. Commence alors des disputes sans cesse durant lesquelles la mère des enfants demande respect et fidélité. « Quand elle a su, on les entendait souvent discuter chez eux, la femme-là n’était pas contente » affirme Élise, une autre voisine. « Les problèmes devenaient de plus en plus graves parce que Gaëtan n’écoutait pas et sa tchiza continuait de venir quand Mélanie était absente » rajoute notre informatrice.

Lasse d’attendre le respect de son conjoint, Mélanie finit par quitter le foyer en emmenant avec elle ses deux enfants en bas âge. Gaëtan et Gladys y voient une opportunité de s’installer ensemble. La maîtresse d’hier devient alors la titulaire des lieux, l’officielle qui n’a plus besoin de se cacher. ‘’Elle est venue s’installer quelques temps après le départ de Mélanie…’’ nous renseigne Éric, un jeune qui habite non loin de là.

Gladys est plutôt calme et dévouée à son foyer mais elle ne sait pas que Gaëtan n’a pas vraiment rompu avec Mélanie, la mère de ses enfants. Toujours selon les dires des proches, le jeune homme avait entrepris des démarches pour récupérer son ex. Les négociations de Gaëtan s’ébruitent et Gladys finit par l’apprendre. À son tour, elle commence à réclamer fidélité et respect. Le casse-tête que devient son foyer l’emmène désormais à déserter les lieux pendant des jours et au lieu que ce chantage affectif ramène son amoureux à la raison, il donne plutôt de sombres idées à Gaëtan. ‘’Quand Gladys partait, Mélanie revenait ici pour dormir…’’ nous renseigne une autre voisine. Les rôles sont donc inversés. L’ex compagne devient la maîtresse.

Fatiguée de ce ping-pong amoureux, Gladys décide aussi de plier bagages mais elle est loin d’avoir la patience de Mélanie.

Ce soir du 23 mai, Mélanie est venue rendre visite à Gaëtan. Selon des témoignages recueillis, elle serait venue discuter du nouveau départ souhaité par le père des enfants. La proposition de revenir avec cet homme qu’elle aime ne lui déplaît pas, mais elle veut des garanties. Sa famille étant opposée à toute réconciliation, elle veut s’assurer que son homme est prêt à changer. La discussion se prolonge, pendant que Gladys appelle son nouvel ex sans obtenir de réponse. La nuit tombe et Mélanie est toujours là… Gladys est mise au courant. Cette dernière arrive dans la concession et constate que sa rivale est auprès de l’homme de sa convoitise. Elle ramasse une bouteille dans les parages et court acheter de l’essence dans une station-service non loin de là. « J’ai vu cette femme passer ici avec une bouteille, elle était très pressée » nous relate une braiseuse de poisson postée cette nuit-là devant un snack bar.

Il est une heure du matin, peut-être un peu plus quand Gladys revient chez Gaëtan, elle ouvre la porte de la maison avec le double des clés en sa possession, referme la porte après elle et arrose les deux amoureux d’essence avant de mettre le feu dans toute la maison. Coincée elle-même par les flammes, elle se cache dans une chambre et observe certainement de près le calvaire subi par ses victimes en écoutant la funeste litanie qui monte de la pièce.

La forte odeur de fumée alerte les voisins qui s’empressent de voler au secours des amoureux. ‘’Mon mari a réussi à ouvrir la porte avec un arrache clou’’ déclare la voisine encore choquée par le souvenir de cet Armageddon. Gaëtan et Mélanie sont sortis des flammes, ils sont calcinés. Entre temps, personne ne sait que Gladys est dans la pièce. Les deux premiers sont rapidement évacués vers des centres hospitaliers.

Les pompiers arrivent sur les lieux près d’une demi-heure après que les voisins ont maîtrisé le feu. Et, c’est à ce moment que le corps sans vie de Gladys est retrouvé dans la pièce où elle s’était cachée.

Les proches de Gaëtan et Mélanie prennent, à la demande des médecins la route de Douala pour une meilleure prise en charge. Mélanie meurt après la traversée du pont de la Dibamba. Elle sera rejoint dans le séjour des morts par son amoureux qui lui, rendra l’âme à l’hôpital général de Douala.

Les deux laissent deux enfants et des familles fortement affectées par cette histoire qui aura du mal à quitter les esprits.