J’ai déjà remarqué que comme je ne suis pas vantard, comme je ne suis pas exhibitionniste et comme je ne divulgue pas ma vie privée à travers les réseaux sociaux, il y a parfois des gens qui s’en préoccupent et qui veulent savoir si je n’aurais pas accessoirement besoin de quelque chose.

Et c’est l’occasion pour moi de leur demander de ne pas s’inquiéter pour moi…

Ne vous inquiétez pas pour ma santé

Je me porte relativement en assez bonne condition. Hormis quelques courbatures de temps à autre à cause de ma sénilité débutante, mais sinon je me porte relativement assez bien dans l’ensemble.

J’ai eu la chance de naître en très bonne santé et de pouvoir grandir jusqu’à cet âge. Je suis encore capable de me déplacer et de me débrouiller pratiquement tout seul. Et même si quelquefois j’attrape des céphalées et aussi quelques maux de gorge, pour le moment ça reste encore relativement assez anodin. Et je ne pense pas que ça vaille déjà la peine que vous commenciez à vous inquiéter pour si peu…

Ne vous inquiétez pas pour mon avenir

Mon avenir n’a jamais été tout tracé, car je le construis au fur et à mesure. Et même si je reste encore assez ambitieux malgré mon humilité caractéristique, disons que je ne m’en inquiète que trop peu. Car j’ai quand même réussi certaines grandes choses durant ma petite vie, même si j’en ai également ratées beaucoup d’autres. J’ai quand même acquis le luxe de pouvoir me permettre de refuser les opportunités qui ne me correspondent pas, et pourtant nous sommes dans un pays qui normalement ne nous le permet pas […]

Ne vous inquiétez pas pour moi ! Je sais particulièrement sur qui je peux compter. Je sais parfaitement combien la vie est difficile. Je sais mesurer précisément tout ce qu’il me reste encore à faire. Je n’ai pas besoin de vous impressionner pour que vous sachiez si je m’en sors ou bien si je ne m’en sors pas, mais rassurez-vous, pour le moment je ne suis pas un individu à plaindre ! Mon avenir est parsemé d’objectifs que j’ai déjà commencé à réaliser les uns avant les autres ; donc ce n’est pas parce que je ne suis pas vantard et que je ne suis pas extravagant, que vous allez déjà commencer à vous faire du souci sur mon devenir…

Ne vous inquiétez pas pour ma vie de couple

Mon absence de vie de couple, je devrais dire. Car certains se plaignent parfois de mon célibat, de ma postérité non procréée (j’ai pourtant des enfants dont je ne suis pas le géniteur), et aussi de mon manque d’engagement sentimental. Certains n’hésitent même pas à me balancer –en face !– que je ne suis pas encore un homme « responsable », et qu’il faut déjà impérativement que je songe immédiatement à me constituer une progéniture biologique… Tsuip !

C’est faux ! Je suis parfaitement responsable de mes amours. Je sais quand en jouir, et je sais quand ne plus en souffrir. Je sais aussi et j’ai surtout appris qu’il ne faut jamais prendre les filles des gens pour aller les esclavagiser dans votre foyer. Je sais ça ! Je sais cajoler une femme lorsque je suis amoureux d’elle, donc ne vous inquiétez pas pour ça ! Je sais aussi qu’il y a beaucoup de Camerounaises qui m’aiment à la folie ; d’ailleurs j’ai un peu honte de vous avouer que je n’ai jamais refusé l’idée du mariage, mais que j’ai délibérément préféré prolonger encore un peu ma vie de célibataire…

Ne vous inquiétez pas après ma mort

Après ma mort, je serai déjà parti ! Ne vous embarrassez pas trop pour mon cadavre. Ne cherchez pas à savoir s’il sera bien habillé, ou encore si son cercueil sera chryséléphantin ou en bois massif. Je m’en moque ! Ce qui va se passer après ma mort ne m’intéresse pas puisque je ne serai même plus là pour vous regarder faire…

Ce qui me préoccupe actuellement, c’est ce que vous pensez de moi pendant ma vie. Suis-je un type bien ? Suis-je un vrai Camerounais ? Suis-je quelqu’un de bonne compagnie ? Suis-je un individu méchant, malhonnête, rancunier, invivable ? Est-ce que je suis même d’abord un bon blogueur pour commencer ?

Mais si vous venez là après ma mort, lors de ma veillée funèbre ou alors lors mon enterrement, pour me dire que j’étais un personnage formidablissime alors que vous ne le pensiez pas du tout, eh bien je vous maudirai de toutes mes forces ! Car je n’ai jamais eu besoin de votre flagornerie. J’ai passé toute ma vie à me mettre en retrait, et ce n’est pas le jour de ma mort que vous viendrez me faire accroire que j’étais le Camerounais le plus fantasmagorique du monde entier…

Je vous en prie, ne vous inquiétez plus pour moi !

Donc j’ai déjà remarqué que comme je ne suis pas pédant, comme je ne suis pas exhibitionniste et comme je n’expose pas mes affaires personnelles à travers les réseaux sociaux, il y a parfois des inconnus qui s’en préoccupent et qui veulent accessoirement me souhaiter un joyeux anniversaire.

Et c’est l’occasion pour moi de leur adresser tous mes sincères remerciements…

Ne vous inquiétez pas pour moi ! J’ai la chance inqualifiable d’avoir une famille extraordinaire, des amis inimaginables comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè, et je suis reconnaissant d’avoir déjà suffisamment profité d’une assez longue existence.

Ne vous inquiétez pas pour mon esprit ni pour mon âme ! Car même si je suis un athée (je ne crois pas en Dieu), j’ai toujours fait le Bien sans espérer que Quelqu’un me récompenserait un jour dans votre Paradis.

Ne vous inquiétez pas pour mon travail ! Car même si je n’ai pas de salaire, j’ai quand même la possibilité de m’offrir presque tout ce que je désire.

Surtout que je suis resté dans la simplicité comme ma mère, je suis resté dans la modestie comme mes ancêtres et je suis généralement identifié par ma sobriété. Parce que mon père disait souvent que « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et je pense l’avoir si bien assimilé, puisque je me considère tout modestement comme l’un des Camerounais les plus heureux au monde !

Même si paradoxalement il y aura toujours des gens qui vont s’inquiéter pour moi…