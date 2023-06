CAMEROUN :: IL N’Y A PAS PLUS GRAND DESTRUCTEUR DE L’UNITE NATIONALE QU’UNE POLITIQUE BASEE SUR LA CONSERVATION :: CAMEROON

IL N’Y A PAS PLUS GRAND DESTRUCTEUR DE L’UNITE NATIONALE QU’UNE POLITIQUE BASEE SUR LA CONSERVATION DU POUVOIR

Il est de notoriété publique que pour gouverner longtemps il faut diviser. L’expression (Diviser pour mieux régner) a d’ailleurs été prônée en son temps par un certain Nicolas de Machiavel, qui la présente comme une stratégie bien huilée visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un tout pour les affaiblir et à user de son pouvoir pour les influencer. Cela permet de réduire des concentrations de pouvoir en éléments qui ont moins de puissance que celui qui met en œuvre la stratégie, et permet de régner sur une population alors que cette dernière, si elle était unie, aurait les moyens de faire tomber le pouvoir en question.

Le contexte du Cameroun est particulier et pour bien le comprendre, il faut aller au fond des choses. Aller au fond des choses, c’est comprendre comment elles fonctionnent aussi bien que comment elles sont nées, ce qui les sous-entend, ce qui leur donne sens, et comment elles sont difficiles à saisir, comment elles sont parfois l’objet d’illusions. Certains éléments théoriques, historiques nous permettent heureusement d’analyser objectivement le contexte social au Cameroun et surtout de proposer des solutions allant dans le sens de prôner le rassemblement, l’unité, la paix.

C’est en se lançant dans cet exercice "Ô combien" difficile d’analyse, que l’on peut observer pour le déplorer comment le pouvoir au Cameroun avec le temps a su minimiser le rôle et réduire à néant le pouvoir des pouvoirs sociaux qui sont partout ailleurs notamment au Tchad, au Sénégal, au Burkina-Faso… de véritables forces d’oppositions.

Par pouvoirs sociaux, j’entends l’ensemble des cultures matérielles et immatérielles de la société : formes d’organisations dites traditionnelles, partis politiques, syndicats, associations, religion, constituent les pouvoirs sociaux à des échelles variées. Je reste donc très réservé lorsque le régime de Yaoundé qui a tout intérêt à ce que le peuple soit divisé, organise et fête l’unité.