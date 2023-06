FRANCE :: Programme tournée européenne roi des Bamoun

Après avoir bouclé une tournée de trois mois environ, à travers le département du Noun,

au Cameroun, le Sultan-Roi des bamoun, Sa Majesté Mforifoum Mbombo Njoya

Mouhammad-Nabil a choisi d’aller à la rencontre de ses enfants de la diaspora

nationale et internationale.



C'est avec une grande ferveur que les communautés bamoun vivant en France, en

Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en Suisse s'activent pour recevoir

leur Monarque du 08 au 26 juin 2023.



La visite en Europe du XXe roi de la dynastie à la tête de la communauté Bamoun,

s'inscrit en droite ligne d'un rituel qui voudrait qu’un an après son intronisation, le

nouveau roi sorte du palais et organise une tournée de prise de contact auprès de ses

filles et fils de l'intérieur du royaume et aussi auprès de ceux de la diaspora.



Le Roi XX vient donc en Europe avec le même message de paix et de fraternité pour

son peuple. Il vient dans le strict respect des institutions du Cameroun et de celui où

vivent sa communauté.

Ce sera aussi l’opportunité de poursuivre l'immense œuvre de

prestige du peuple bamoun que son illustre prédécesseur a amorcé, avec des rencontres

diverses qui pourront accompagner sa vision et contribuer à la vitalité économique et

touristique du département du Noun, l’une des vitrines du vivre-ensemble du Cameroun.



Cette tournée européenne sera à la fois un moment de joie, de rencontres fraternelles, de

festivités traditionnelles et culturelles mais aussi d'introspection et de prospectives pour

l’ensemble des membres de la communauté bamoun installée en Europe.



Contact et information :

Serges Ngounga

Responsable de la Commission Communication

Tél. 00 336 03 99 02 35

Au nom du Comité d’organisation, la Cellule de Communication.

CHEFFERIE DE LA COMMUNAUTE BAMOUN DE FRANCE



Programme de la tournée royale en Europe

09 - 10 Juin : Communion avec les bamoun de Belgique (Bruxelles)



11 - 12 juin - Communion avec les bamoun d’Allemagne (Berlin)



Participation à Bordeaux à la 10ème édition des JDNA (Journées Nationales

des Diasporas et de l'Afrique) : du 15 au 17 Juin

Escale à Tours, de retour de Bordeaux, communion avec les bamoun région

centre France

Samedi 17 juin

Grande communion avec les bamoun de France, Espagne, Suisse, Italie



Dimanche 18 Juin, Ritz Plazza à Bobigny (région parisienne dès 13h – France)



Participation au Gala Mec Foundation : Vendredi 23 juin, Palais 77 à StGermain-Laval



Week-end du 24-25 Juin : Royaume-Uni, communion avec les bamoun du UK



Rencontres et audiences diverses : Diaspora bamoun, chefs d’entreprise,

porteurs de projets, mécènes, groupes d’intérêt, etc