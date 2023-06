CAMEROUN :: Jean Louis Mbe : Plus qu’un artiste, un perfectionniste :: CAMEROON

Programmé en Apéro concert, l’auteur-compositeur et arrangeur, reconnu artiste humanitaire enflammera l’Ifc de Yaoundé ce soir.

Des fans de Jean Louis Mbe seront encore plus nombreux. Le hall de l’Institut français du Cameroun, site de Yaoundé sera archicomble. Ils viendront écouter des « belles mélodies » comme il sait en composer. Jean Louis est l’un des artistes « doués » camerounais qui ne néglige aucun détail quand il s’agit des ingrédients devant faire une sauce épicée musicale.

Son doigté à la guitare, qui fait des percussions, des arpèges, des rifts ne suffit pas. Pour donner de la couleur à ses chansons, il sera sur scène avec des instrumentistes autant talentueux. L’on aura Gaëtan à la batterie ; Paul Ondoua à la basse ; Ulrich Essomba au balafon ; Gaby aux claviers ; Inès Lebon et grâce aux chœurs. Pour le bonheur des oreilles et de l’esprit, « Mister Mbe » a répété sept merveilles de chansons. Il élèvera sa voix où sortiront « Nnem Yelele, Ndolo, -Djoga ne ma (waï waï), A zu eh (Na ya ma zou wa same), Me ding ye wo et Sangoula ». Les genres musicaux qu’il affectionne étant l’afro pop, la soul et l’afro fusion.

Ce sera l’occasion de découvrir son nouvel album. Dans ce chef-d’œuvre, la paix occupe le discours central. Bercé à son jeune âge par des icônes telles que Ali Farka Touré, Youssou Ndour, Salif Keita, Angélique Kidjo, Wes Madiko, Manu Dibango, entre autres, son album est un ensemble de collaboration de plusieurs artistes camerounais et étrangers. L’humaniste chante surtout pour la paix et d’autres thématiques, telles que l’amour et la solidarité. Le fils de la région du Centre place la musique au cœur du développement de son pays.