Depuis le 1e juin 2023, Les Communes et Villes Unies du Cameroun ( CVUC) et Afriland First Bank ( AFB), sont liés par une convention de partenariat. Celle-ci, fait savoir le géant du secteur bancaire camerounais, permettra le financement des projets à valeur ajoutée portés par les mairies. La convention de partenariat entre les deux institutions, a été signée au palais des congrès de Yaoundé, en marge de la première journée de la seconde édition des Journées Économiques Internationales des Communes du Cameroun ( JEICOM). Événement ayant bénéficié du concours financier d'AFB, selon les confessions du président des CVUC, Augustin TAMBA, maire de Yaoundé 7, qui a signé la susdite convention de partenariat avec le directeur général d'AFB, Célestin GUELA SIMO.

Selon le communiqué émis à cet effet par AFB, <<cet accord cadre vise à mettre sur pied un ensemble un ensemble de mécanismes pour l'accompagnement financier des communes dans la mise en œuvre des projets d'impact, vecteurs de la transformation des territoires en "communes de production", niches de création de richesse et d'inclusion sociale ".

Pour le directeur général d'Afriland First Bank, " la question du développement local est au cœur de l'agenda stratégique de notre pays, décliné par la SND30 ( Stratégie nationale de développement d'ici 2030, NDLR). À juste titre, résoudre l'équation du développement local revient à mettre en place dans les communes, des projets à valeur ajoutée, porteurs de richesses et pourvoyeurs d'emplois pour les populations. Une telle solution n'est rendue possible que par l'appui d'un secteur bancaire local dynamique et solide. C'est la raison pour laquelle Afriland First Bank, première banque du système bancaire camerounais, avec un total de bilan de près de 2000 milliards de francs CFA, ne ménage aucun effort pour participer aux côtés du gouvernement et du secteur privé, au développement de l'économie nationale et du rayonnement du Cameroun à l'international ".

En ce qui le concerne, le président des CVUC dira que << les communes qui ont des projets à valeur ajoutée dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et bien d'autres, peuvent désormais les monter avec l'encadrement technique des Communes et Villes Unies du Cameroun ( CVUC) pour pouvoir postuler à des lignes de crédit que va mettre Afriland First Bank pour le développement des territoires >>.

Il n'est plus attendu que de voir les fruits tenir la promesse des fleurs, pour un développement local et inclusif des populations.