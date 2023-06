CAMEROUN :: Yaoundé : il se faisait passer pour le collaborateur du SED :: CAMEROON

Barthelemy Atangana Omgba, 35 ans, a été appréhendé le 22 mai dernier par les éléments du service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale pour escroquerie.

Il ne traitait pas avec n’importe qui. Les chefs d’unités de gendarmerie étaient ses cibles. Le suspect, Barthelemy Atangana Omgba, leur promettait de meilleurs postes d’affection et en retour, ils devaient mettre la main à la poche. Lors de son interpellation le 22 mai dernier, l’homme a fait savoir que c’était le seul moyen qu’il avait trouvé pour se faire de l’argent.

« C’est un ami qui m’avait montré comment avoir les numéros de la gendarmerie nationale et de la police », avait-il expliqué. Et pour bien rouler ces interlocuteurs dans la farine, il se présentait comme étant le chef de secrétariat particulier du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie. « Je leur proposais des postes d’affectation et ils me donnaient d’eux-mêmes d’importantes sommes d’argent. Je ne maîtrise pas le nombre de personnes que j’ai pu escroquer depuis août 2022, parce que je travaillais tous les jours. Je pense avoir eu assez d’argent, parce qu’il s’agissait parfois de 200 ou 500 000 F », a-t-il révélé aux enquêteurs.

Le 22 mai dernier, les éléments du service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale ont sifflé la fin de la récréation. Le mis en cause a été interpellé, puis déféré au Parquet. En sa qualité de repris de justice, il devra encore répondre des faits d’escroquerie et d’usurpation de titre. D’après le lieutenant Olivier Dang Nguele, du service central des recherches judiciaires, tout était contre lui.

« Le nommé Atangana a été identifié comme étant l’utilisateur du numéro 673 63 20 08. Et il nous est revenu qu’il se faisait passer pour l’un des proches collaborateurs du SED. Dans la journée du 22 mai 2023, après une énième plainte et sur instruction de notre hiérarchie, nous avons procédé à l’exploitation des facturations détaillées de ce numéro et au tracking du téléphone associé. Eléments qui ont conduit à son interpellation au quartier Oyomabang à Yaoundé. Il a affirmé avoir été initié par un militaire retraité, incarcéré à la prison de New Bell à Douala pour les faits similaires », a détaillé l’enquêteur.